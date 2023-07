Toti (Regione Liguria): Con “La Mia Liguria” sulle maglie dei club pro del territorio

“La Mia Liguria”, è il marchio che Regione Liguria utilizzerà, anche in questa nuova stagione sportiva, per la diffusione dell’immagine del territorio regionale, delle sue eccellenze e peculiarità (anche attraverso campagne promozionali in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato). E’ questo l’obiettivo primario che si è dato l’ente regionale per far conoscere le bellezze paesaggistiche del territorio.

“Il mondo dello sport e in questo caso del calcio – ha dichiarato ai media il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e siamo certi che Genoa (Serie A), Sampdoria (da quest’anno in Serie B), Spezia (Serie B), Entella e Sestri Levante (entrambe in Lega Pro) sapranno promuovere al meglio la nostra terra. Quest’anno, dopo la promozione del logo anche sulle calottine della Pro Recco, squadra più forte al mondo nella pallanuoto, abbiamo deciso di ampliare la diffusione del marchio anche attraverso nuovi bacini territoriali di pubblico. L’obiettivo della stagione calcistica, che è ormai alle porte, è quindi la complessiva promozione del brand Liguria nelle sue diverse componenti”.

Il budget del progetto “La Mia Liguria”, per la campagna 2023/2024, sarà superiore a 1,34 milioni di euro.