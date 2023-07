Old Wild West nuovo main sponsor di maglia del Palermo FC (Serie B)

È Old Wild West* il nuovo main sponsor sulla maglia del Palermo FC (Serie B): il brand della celebre burgers & steak house italiana, che fa parte del gruppo Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, accompagnerà la 1a squadra rosanero in tutte le gare del prossimo biennio (fino al giugno 2025).

Old Wild West è un format di successo che conta 251 locali tra l’Italia e l’estero e occupa complessivamente quasi 3.000 addetti. È la prima volta che Old Wild West si impegna in una sponsorizzazione di alto livello nel mondo del calcio.

“Siamo molto contenti di questa partnership e della visibilità che godrà Old Wild West: sosteniamo chi gioca per raggiungere grandi traguardi, crediamo nello spirito di squadra e nella visione pionieristica di una Società che ha grandi sogni, molto seria e che condivide con noi i valori positivi dello sport”, ha dichiarato Marco Di Giusto, amministratore delegato di Cigierre spa.

“La storia di Old Wild West è quella di un’eccellenza che ha saputo crescere anno dopo anno fino ad affermarsi a livello nazionale e internazionale per essere oggi un punto di riferimento imprescindibile nel proprio settore. In questo senso è un’ispirazione per il nostro club e siamo orgogliosi di poterlo rappresentare nelle maglie dei nostri giocatori, partita dopo partita”, ha dichiarato Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo FC.

*Old Wild West è la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining. È il più longevo e sviluppato dei suoi format ed è presente in Italia e all’estero con 251 locali – 230 in Italia, 18 in Francia, 2 in Svizzera e 1 a Monaco – locati principalmente nei centri commerciali, nelle aree ristorazione dei cinema multisala e sulle strade ad alta percorrenza.