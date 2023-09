Torna Oktagon (26ima edizione) con il match mondiale ISKA Faraoni vs Stoica. In programma a Torino il 18 novembre al PalaRuffini

La locandina dell'evento Oktagon in programma al PalaRuffini di Torino il prossimo 18 novembre 2023 - www.clappit.com

(di Marcel Andrè Vulpis) – “Non ho mai penato così tanto per un contratto…” Queste le parole di Carlo Di Blasi, il promoter dello storico Oktagon ed il manager di grandi stelle del ring, riferendosi al prossimo match che vedrà ill campione romano Mattia Faraoni mettere in palio il suo titolo mondiale ISKA (cat. -95 kg) contro il rumeno Bogdan Stoica (già campione di “Super Kombat”, di Enfusion nonché campione Intercontinentale). L’incontro si svolgerà sabato 18 novembre a Torino al PalaRuffini all’interno del format di intrattenimento sportivo “Oktagon”, giunto al traguardo della 26ima edizione.

In programma 19 match, tutti di alto livello (inclusi 3 titoli mondiali ISKA), con gli appassionati di sport da combattimento che potranno seguire gare di Code Fight Rules, Muay Thai e MMA (Mixed Martial Arts) a livello maschile e femminile (tra le stelle la 32enne kickboxer bielorussa Ekaterina Vandaryeva, molto popolare nella promotion asiatica One Championship). In totale, la 26ima edizione di Oktagon propone una card forte di 3 sfide iridate, 11 internazionali e 5 nazionali, il tutto sotto l’egida dell’organizzatore milanese “K Code”.

“Davvero ad un certo punto non avrei creduto di poterci riuscire , ma ora , con i contratti in mano , possiamo lanciare il ritorno dello show che ha segnato la storia degli sport del ring da quando , nel lontano 20 aprile 1996, concepii l’idea che ha ispirato tutti dai fighter, ai promoter, agli appassionati.”

Continua Di Blasi: “Oktagon si è fermato per 4 anni perché può vivere solo con grandi match, importanti investimenti e visibilità televisiva mondiale : ora abbiamo ancora la triade vincente e proprio oggi che Fight1 lancia il main fight, sono già in corso accordi per Oktagon 2024.”

“La sfida è voluta da Mattia che mi ha espressamente richiesto questo avversario , e , vi confesserò , mi sono molto stupito perché non è da tutti chiedere, per una difesa volontaria , il migliore peso massimo disponibile sul mercato. Bogdan Stoica ha un palmares impressionante, con i suoi 57 match vinti di cui 40 per KO, mentre Mattia ne ha 26 vinti, di cui il 50% prima del limite” ha concluso il promoter lombardo.