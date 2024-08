Torino FC e Joma presentano la nuova maglia gara Home del Torino FC 2024/25.

Per l’ideazione e la creazione della prima maglia della nuova stagione, l’ispirazione è alla struttura architettonica della Mole Antonelliana, simbolo del capoluogo piemontese. Torino ispira il Torino per la realizzazione di un prodotto unico che richiama lo stile e la classe della città (nella foto in primo piano).

L’ideazione del nuovo kit stagionale abbraccia la campagna Dna Torino. Per la maglia “Home” viene espresso così il legame unico tra il club e città: la trama del simbolo di Torino e il colore sociale della squadra si uniscono per una resa unica.

Su tutto il tessuto è rievocata la trama architettonica della cupola che dal 1889 spicca nel cuore pulsante del capoluogo piemontese. Questa novità grafica si fonde con una trama composta da alcune “T” alternate con diverse tonalità di granata, il colore da sempre tratto distintivo del Club. Il modello presenta un doppio collo in tessuto, in parte a giro e in parte a V i cui colori sono ripresi anche nei bordi manica. In questa parte della divisa, emerge ancor di più la texture di stampo architettonico alternando due tonalità di granata.

Il motto “DNA TORINO”, elemento che ha caratterizzato la comunicazione del club con l’inizio della nuova stagione sportiva 2024/25, trova spazio nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, realizzata nel carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo.

Nel segno della continuità, sulle maglie gara sono presenti Suzuki come Main Partner, Fratelli Beretta come Second Main Partner, Acrobatica come Back Partner e JD come Sleeve Partner. (fonte: Torino FC)