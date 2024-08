Marketing: FS Costruzioni è il nuovo shorts sponsor del Cesena FC in Serie B

Cesena FC (neo promosso quest’anno in Serie B) ha comunicato che FS Costruzioni sarà il nuovo shorts sponsor dei bianconeri per tutta la stagione sportiva 2024/2025. La presenza del logo della società edile romagnola sui pantaloncini da gara costituisce una novità per il Club bianconero, che certifica l’importante percorso di crescita intrapreso dal Cavalluccio in ambito commerciale e marketing.

Nata a Cesena nel 2015, FS Costruzioni ha mantenuto le radici nel territorio romagnolo, dove tuttora resta concentrato il suo business, ma oggi si propone anche come general contractor nell’area del Nord Italia per progetti che abbracciano tutti gli ambiti edilizi, da quello residenziale ai comparti direzionali, produttivi, ricettivi e commerciali.

“È un onore poter sponsorizzare un club come il Cesena FC che è un simbolo della Romagna – ha dichiarato Michele Fusai, amministratore dell’azienda che conta al suo interno oltre trenta dipendenti. Insieme alla territorialità c’è un altro elemento che credo unisca le nostre realtà ed è l’evoluzione che ci ha accomunato negli ultimi anni. Dopo la ripartenza, infatti, il Cavalluccio è rapidamente cresciuto in campo e fuori, proprio come FS Costruzioni che, grazie a uno sviluppo costante, oggi ha raggiunto il traguardo dei venti milioni di fatturato”.

“Siamo felici di dare il benvenuto tra i nostri partner a FS Costruzioni – ha affermato Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC – e soprattutto siamo orgogliosi di poter inserire sui nostri pantaloncini da gara una realtà che, nata e cresciuta nel territorio romagnolo, è stata poi capace di estendere la propria attività con successo in tutto il nord Italia. La partnership nata tra Cesena FC e FS Costruzioni si fonda sulla comune volontà di migliorarsi e sul medesimo desiderio di continuare a crescere, per condividere insieme il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi sia dentro che fuori dal campo”.