Torino FC e Joma presentano la nuova 3a maglia per la stagione 2021/22

La 3a maglia è realizzata in uno stile retrò, con un chiaro richiamo al passato. Il colore dominante è il dark navy mentre tutti i dettagli sono realizzati nel colore oro. La terza maglia è stata concepita in un nuovo fitting slim, che favorisce una maggior aderenza al corpo, ed è caratterizzata dal logo del toro rampante, un omaggio alla storia del club, ricamato sul cuore. Così come la maglia home anche la terza maglia della stagione 2021/’22 si contraddistingue per la particolare lavorazione del tessuto: si tratta di uno jacquard totalmente custom, in cui il toro rampante e l’anno di fondazione del club trovano spazio nella trama del tessuto.

Tutti gli sponsor e del Torino FC i dettagli presenti sul capo sono realizzati con transfer ad alta densità e sono di colore oro. Il colletto è a polo, ed è caratterizzato da un rib centrale in maglina per migliorarne la vestibilità e garantire il massimo comfort dell’atleta. All’interno del colletto è presente la dicitura “GRANATA È UNA SECONDA PELLE”.

Dalla stagione 2019/’20 anche il Torino FC fa parte dello Joma Team, l’insieme delle squadre professionistiche, oltre 300 in tutto il mondo, di cui Joma è sponsor tecnico ufficiale. Grazie a queste partnership Joma può vantare la presenza del brand in tutti i principali campionati di calcio, in tutte le competizioni internazionali e nel prossimo Campionato del Mondo del 2022.