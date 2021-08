Crypto.com raddoppia: dopo la Coppa Italia anche il VAR

Prosegue l’ascesa di Crypto.com nel mondo delle sponsorizzazioni sportive (dopo l’ingresso come partner ufficiale nella finale della Coppa Italia 2021). La Lega calcio Serie A ha venduto i nuovi diritti di sponsorizzazione relativi al Video Assistant Referee (VAR) e alla goal line technology (GLT) alla piattaforma di criptovalute/NFT fondata dall’imprenditore polacco Kris Marszalek. Una realtà internazionale (la sede è nel cuore finanziario di Hong Kong), che conta più di 1.500 addetti in 90 mercati (per una community di oltre 10 milioni di clienti).

La Lega ha scelto Crypto.com come “partner tecnologico” garantendo la presenza del marchio in tutte le grafiche televisive relative a VAR e GLT utilizzate nelle competizioni ufficiali.

Questo format è una delle tre nuove offerte di sponsorship che la Lega ha commercializzato, negli ultimi mesi, insieme a quello relativo alla partnership come cronometrista ufficiale del campionato e al miglior giocatore del campionato.

Per Crypto.com non è la prima collaborazione con il calcio italiano. Per la finale di Coppa Italia di questa stagione, infatti, la Lega Serie A ha raggiunto un accordo con la piattaforma Crypto.com, nuovo official partner con l’esclusiva nel settore delle criptovalute (arrivando a realizzare anche un pacchetto di NFT dedicati). Nei prossimi anni Crypto nominerà anche il nuovo centro di produzione della massima serie (localizzato a Lissone in Brianza e coordinato dal giornalista Lorenzo Dallari).

Più in generale, nel mese di luglio, la società di Hong Kong ha annunciato un accordo a lungo termine con Ultimate Fighting Championship (promotion americana leader negli sport da combattimento) e a giugno è diventato il settimo partner globale del circuito della Formula Uno.