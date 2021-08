Acqua Santa Croce si lega come “water partner” all’A.S. Roma

Dopo S.S. Lazio, ACF Fiorentina, Venezia FC e Hellas Verona (tutti club della massima serie tricolore), acqua Santa Croce ha annunciato una ulteriore partnership con la l’A.S. Roma per il campionato di Serie A 2021/22. L’accordo di sponsorizzazione e co-marketing prevede per Acqua Santa Croce la qualifica di ‘Official Water Partner’.

La prima squadra della Roma utilizzerà Acqua Santa Croce durante gli allenamenti e in occasione delle partite casalinghe. Il water brand avrà visibilità al centro di Trigoria e all’interno dello Stadio Olimpico, nelle aree di ospitalità come anche a bordo campo durante le partite ufficiali.