Vienna sotto attacco. Sette cellule terroristiche hanno colpito nel cuore della capitale austriaca

Sono in corso, in diverse parti della città, le operazioni dei corpi speciali, chiamati a neutralizzare sette diverse cellule terroristiche, che, poche ore fa, a Vienna, hanno colpito con almeno 15 feriti e 1 morto. La sinagoga ebraica scelta come primo obiettivo sensibile.

Il ministro dell’Interno austriaco Karl Nehammer ha invitato i cittadini viennesi, per il momento, a non uscire di casa o a rinchiudersi in bar/ristoranti (per chi non avesse la possibilità di raggiungere le abitazioni private). Una situazione mai vissuta, prima d’ora, nella storia dell’Austria. Molti i sospetti con fucili a canne lunghe e con armi semi automatiche utilizzate durante l’attacco. L’episodio di stasera segue purtroppo (anche se non direttamente collegati) i tre omicidi di Nizza.