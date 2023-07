Terrecablate sarà ancora jersey sponsor di Emma Villas Volley (A2)

Rinnovata la partnership fra Emma Villas Volley e Terrecablate, società benefit, che sarà ancora jersey sponsor del club toscano (A2 maschile).

Terrecablate è uno dei primi partner che ha creduto nelle potenzialità del progetto sportivo e al contempo sociale di Emma Villas Volley, realtà ormai consolidata nel panorama italiano e che si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica con rinnovati obiettivi.

Terrecablate si è posta al fianco della compagine biancoblu sin dal primo anno in cui la società del presidente Giammarco Bisogno ha esordito a Siena nel campionato di Serie A2.

Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Volley: “Siamo orgogliosi di rinnovare una partnership per noi storica e molto preziosa. Terrecablate è una società senese con un importante sviluppo territoriale e toscano ed è una società benefit. Insieme, infatti, abbiamo condiviso progetti sociali e utili soprattutto per i nostri giovani atleti. Anche per la stagione 2023/24 insieme a Marco Turillazzi – presidente di Terrecablate abbiamo previsto una serie di progetti e attività, che presenteremo a breve, con finalità diverse, partendo dai nostri capisaldi: giovani, territorio, inclusione, responsabilità sociale”.