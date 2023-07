La Venice Lido Beach Trail presenta il nuovo title sponsor

Ilda quest’anno si chiamerà “, grazie ad una partnership che vede il marchio, leader tecnico negli indumenti di compressione, diventare ‘title sponsor’ dell’originale, organizzato da Venicemarathon e in programma nella mattinata dial

Compressport abbina così il suo brand ad un trail spettacolare ma allo stesso tempo molto tecnico. Il Compressport Venice Lido Beach Trail si sviluppa, infatti, tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e diga. Una gara, quindi, molto affascinante per il contesto in cui si svolge, ma molto impegnativa per le diversi tipologie di suolo che gli atleti incontreranno e per gli ostacoli naturali che dovranno affrontare, soprattutto nella parte di pineta.

Accanto a Compressport, fa il suo ingresso per la prima volta anche un altro importante brand internazionale: Craft, che diventa ‘Official Shoes’ dell’evento.

Compressport e Craft firmano, inoltre, lo smanicato ufficiale della manifestazione, capo in tessuto traspirante e dai colori sgargianti, che tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara.

Oltre alle distanze di 11K e 5K, la manifestazione proporrà anche quest’anno la Alì Family Run di circa 2K, gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito, che si svolgerà interamente sulla battigia.