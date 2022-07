Téchne sarà official supporter del Como 1907 (Serie B) nella prossima stagione

Como 1907 annuncia che Téchne srl, tra i principali leader mondiali nella meccanica, sarà Official Supporter dei lariani per tutta la stagione 2022/23.

Téchne Srl è un’azienda meccanica specializzata in lavorazioni a CNC e progettazione di soluzioni speciali per valvole e applicazioni per il mondo Oil&Gas. Da oltre 20 anni investe in tecnologia, con una visione di crescita costante e concreta verso il mercato nazionale e internazionale.