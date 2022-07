Nottingham Forest: nuove maglie “rosso” Garibaldi per il ritorno in Premier League

Dopo 23 anni il ‘rosso Garibaldi’ delle maglie del Nottingham Forest torna a splendere sui campi della Premier League. I Tricky Trees, che nel maggio scorso hanno vinto la finale dei playoff di Championship per tornare nel massimo campionato inglese, hanno presentato la nuova maglia ‘Home’ che Macron, partner tecnico del club e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, ha realizzato per accompagnare il Forest in questa ennesima pagina di storia tutta da scrivere.

La nuova ‘Home’ si conferma nell’iconico ’rosso Garibaldi’. È a girocollo con bordo in maglieria. Le maniche sono di una tonalità di rosso più scuro e sono impreziosite da una grafica, tono su tono, che riprende un particolare ornamento presente sulla volta del Trent Bridge, storico monumento della città di Nottingham. Sul petto, a destra, è ricamato in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo stemma del Nottingham Forest. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, mentre nel retrocollo è ricamata la scritta COYR, acronimo di ‘Come On You Red’, uno dei più popolari canti che si alzano dalla curva dei tifosi del Forest sugli spalti del City Ground. I pantaloncini sono bianchi con bande laterali e bordo coscia in rosso. I calzettoni rossi hanno anteriormente il Macron Hero e posteriormente l’acronimo NFFC.