Svelato il pallone del Mondiale di Qatar2022. Si chiama “Al Rihla” e rispetta i parametri di sostenibilità

Sarà ‘Al Rihla‘ il pallone che accompagnerà i giocatori nel Mondiale di Qatar 2022. FIFA e Adidas hanno svelato oggil’Official Match Ball della prossima Coppa del Mondo: “Rihla” è una parola araba che sta per “viaggio” o “diario di viaggio”.

‘Al Rihla’ combina il colore principale bianco con un design moderno e multicolore a forma di pannello: si ispira alle tradizionali barche dhow e, in particolare, alle caratteristiche vele triangolari usate su di esse. In totale sono 20 i pannelli. L’ispirazione dei colori non è lo skyline di Doha di notte, ma ‘i colori della bandiera del Qatar e degli abiti tradizionalmente bianchi’.

Una delle principali innovazioni della palla è Speedshell, che ha lo scopo di aumentare la velocità di volo e la rotazione del pallone per ottenere un’eccellente aerodinamica e un tiro perfetto: è progettato per supportare le massime velocità di gioco e viaggia più velocemente in volo di qualsiasi altro pallone nella storia del torneo.

La sostenibilità è il principio base del progetto. Al Rihla è il primo pallone della Coppa del Mondo FIFA ad essere realizzato esclusivamente con inchiostri e colle a base d’acqua.

Progettato dall’interno verso l’esterno utilizzando dati e test rigorosi presso i laboratori adidas, nelle gallerie del vento e sul campo dagli stessi giocatori di calcio, Al Rihla offre i massimi livelli di precisione e affidabilità sul campo di gioco, in parte grazie alla sua nuova forma del pannello e trame di superficie.