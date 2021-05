Suzuki-Torino FC binomio perfetto anche nell’anno della emergenza sanitaria

(di Antonio Spina)* – Nell’anno più difficile alla voce ricavi per i club di serie A, il segmento delle sponsorizzazioni di maglia ha registrato, in controtendenza, livelli di profitto maggiori rispetto agli anni precedenti. Main, second, sleeve e back sponsor hanno aiutato ad indirizzare la curva degli introiti verso l’alto, nonostante le problematiche generate dalla pandemia da Covid-19.

La case history del brand Suzuki. La realtà nipponica ha confermato la sua presenza nel grande calcio anche quest’anno. Il marchio di Hamamatsu, dove il rispetto delle regole e dell’avversario si abbina alla massima competitività, è stato Main Sponsor del Torino Football Club per la stagione sportiva 2020-2021. Il logo Suzuki è stato visibile sulle divise ufficiali del club granata per tutti i match del campionato di serie A e gli incontri di Tim Cup. Una partnership che va oltre la maglia. Il marchio Suzuki è stato visibile anche in tutti gli spazi ad hoc dello stadio Grande Torino, in occasione delle gare interne della società di Cairo. Il binomio Suzuki-Torino, battezzato nella stagione 2013/2014, ha fatto sì che il brand automotive si presentasse al grande pubblico, accostandosi ai colori di un club storicamente legato a valori sposati in full dalla realtà del Sol Levante. “Il valore dell’impegno, al fine di raggiungere i migliori risultati, appartiene al dna di Suzuki – ha ribadito il presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli – in questa fase di ripartenza siamo orgogliosi di essere presenti al fianco della società granata”.

Suzuki inteso come sponsor trainante. Il brand giapponese opera in tutto il mondo dello sport e non solo il calcio. È main partner della Federazione Italiana Sport del ghiaccio e della Federazione ciclistica italiana ed ha associato il suo nome ad eventi a carattere internazionale, come il Giro d’Italia Giovani under 23 dell’edizione 2020. Suzuki considera lo sport un terreno fertile per valorizzare al massimo delle sue potenzialità la vasta gamma di modelli. Grazie a ciò, Suzuki studia e sviluppa prodotti in grado di primeggiare sul mercato con affidabilità ed efficienza così da incrementare le immatricolazioni (+15, 34%) e raggiungere, nonostante un periodo di decrescita globale, il valore massimo della quota di mercato (1,88%).

Suzuki e gli altri investimenti su Torino. La partnership legata alla società di calcio è intesa in senso più ampio andando a coinvolgere il capoluogo piemontese. La sede italiana di Suzuki è ubicata a Robassomero, zona nord della città e, contestualmente, il marchio ha patrocinato numerose manifestazioni sportive, culturali e mostre svoltesi sul territorio. A testimonianza di un rapporto sempre più intenso e diretto che lega i due partner da ben otto anni.

Brand rivolto non solo al professionismo. Suzuki, per garantire una visibilità a 360° rivolge la sua attenzione anche agli sport dilettantistici. Di recente, si è conclusa la seconda edizione “Suzuki è sport”, iniziativa di marketing etico che ha avuto lo scopo di mettere in palio 40mila euro in favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), facendo confluire contributi in maniera consistente su tutto il bacino d’utenza di riferimento.