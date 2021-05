SULLE DOLOMITI CON LE “ZEBRE” (ESTATE 2021)

Il Rugby Parabiago 1948, una delle più di cento società affiliate alla franchigia Zebre Family, ha presentato di recente il Camp Estivo di Rugby dedicato a tutte le ragazze ed i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Grazie alla partnership con una realtà leader del settore, quale Experience Summer Camp by Sport & Holidays, nell’estate 2021 le montagne del Trentino ospiteranno due settimane di rugby e divertimento, nel camp patrocinato dalla franchigia federale dello Zebre Rugby Club.

Oltre ai club affiliati a Zebre Family, questo camp è aperto a tutti i bimbi d’Italia ed alle società che vogliono conoscere da vicino la franchigia ed i suoi dirigenti, tecnici ed atleti.

Durante Sulle Dolomiti con le Zebre, tecnici dei club affiliati ed atleti di altissimo livello staranno in campo insieme ai giovani rugbisti provenienti da tutta Italia per lavorare sui fondamentali, sulla capacità di lettura tattica del gioco e sull’affinamento specialistico dei gesti più specifici per ogni ruolo.

Divertimento, lotta, condivisione, lealtà, spirito di squadra: lo splendore della Val di Fiemme farà da scenario ai valori più puri di una disciplina sportiva nobile, dove radici antiche sostengono la realtà di uno sport saldamente proiettato verso il futuro.

Eta’ di riferimento: da 6 a 14 anni.

Durata: 7 giorni e 6 notti

Periodo:

1° turno da giovedì 24 giugno a mercoledì 30 giugno 2021

2° turno da mercoledì 30 giugno a martedì 6 luglio 2021

Location: Predazzo, Val di Fiemme (TN)

Attività: due allenamenti giornalieri di rugby ed altre attività ludiche. Le serate sono dedicate all’animazione, al teatro, a temi collegati al rispetto per la natura, per l’ambiente e per lo sport in genere, e, comunque, a qualsiasi forma di simpatica socializzazione.

Quota di partecipazione: € 470,00 compresa l’ospitalità in trattamento di pensione completa, presso Hotel a 3 stelle o 4 stelle per 6 notti/7 giorni, l’utilizzo dei campi e delle strutture sportive, la partecipazione ad attività multisport, le attività di intrattenimento serali, l’assicurazione infortuni e medico-sanitaria, la fornitura della maglietta ufficiale del Camp. La quota non comprende gli extra di carattere personale (snack, bibite al bar, souvenir ecc.) e l’accesso al Parco Acquatico Dolandes (€9,00)

Quota d’iscrizione e trasporti: alla quota di partecipazione andrà aggiunta la quota d’iscrizione di euro 35,00 ed, eventualmente, la quota per il servizio di trasporto di € 55,00 a/r con pullman Gran Turismo dai punti di raccolta previsti nelle principali città

Oltre al camp dedicato alla palla ovale, in contemporanea nelle strutture della Val Di Fassa e Val di Fiemme si terranno altri camp estivi organizzati da Experience Summer Camp. Un’ampia gamma di offerte che possono abbracciare i gusti di fratelli, amici e compagni di squadra dei piccoli rugbisti. L’obiettivo rimane quello di condividere un’esperienza sportiva e formativa e di divertimento di alto livello tra queste bellissime montagne, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

In particolare, l’offerta – oltre ai camp tecnici come quello delle Zebre – comprende anche Camp Multisport con le principali attività sportive protagoniste e camp tematici dedicati al ballo ed alla recitazione, alla fotografia, alla musica ed allo studio delle lingue straniere.

Per info e prenotazioni visita il sito di Experience Summer Camp

EXPERIENCE SUMMER CAMP

Nel 1985 Sport & Holidays crea Experience Summer Camp e comincia ad occuparsi di coordinare l’attività formativa, estiva e invernale, di un pool di oltre 450 realtà associative diverse: scuole private e pubbliche, istituti e collegi, organizzando e promuovendo gite d’istruzione e vacanze estive a contenuto culturale, sportivo e didattico, al mare e in montagna, per giovani appartenenti alla fascia di età della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (dai 3 ai 19 anni).

Nel corso del 2020 Sport & Holidays Srl – Tour Operator ed agenzia di viaggi- è stata tra le realtà più attive nel mondo del turismo culturale, sportivo e naturalistico in Italia e all’Estero per numero e varietà di iniziative, realizzando oltre 50 proposte diverse in Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Toscana.

Negli ultimi anni i partner di Sport & Holidays sono stati, tra gli altri: F.C. Internazionale S.p.a., Armani Jeans Olimpia Milano 1936, UNICEF, Play for Change, EXPO 2015, GSO Villa Cortese, Piemonte Volley, AN Brescia, Leeds United, Pallacanestro Varese, US Lecce Calcio, Pallacanestro Virtus Bologna, Igor Volley Novara, Arsenal F.C., Unendo Yamamay Busto Arsizio, Vanoli Cremona Basket e U.C. Sampdoria.

Per maggiori informazioni: www. experiencecamp.it