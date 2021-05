Dacia-Udinese calcio: attivazioni su territorio e famiglie

(di Nicola Mandaglio)* – Activation e sponsorship calcistiche. Una delle case history più interessanti, da questo punto di vista, è quella che lega Dacia (brand automotive del gruppo Renault) all’Udinese calcio (club di Serie A). Nel corso degli anni tra queste due realtà è nata una ottima sinergia, con ricadute concrete per tifosi e territorio.

1. La storia: Una partnership iniziata ancora nel 2009 tra due realtà che hanno sempre condiviso un DNA giovane e dinamico conseguendo successi nei rispettivi settori ed affermandosi per valori quali generosità, concretezza, passione e dinamismo.

2. Bilanci e Risultati ottimi: Per alcune stagioni, sotto la guida di Francesco Guidolin, i friulani hanno regalato spettacolo non solo ai propri tifosi. Con le cessioni dei vari Sanchez, Isla, Zapata, Armero, Inler, Handanovic, Basta, e tanti altri, patron Pozzo ha fatto registrare un +188,15 milioni, spese comprese.

3. Iniziative: Dacia si è resa protagonista di una iniziativa inedita a favore di piccole imprese e professionisti. Rimanendo “in panchina” in occasione di tre partite del girone di andata del Campionato, il main sponsor dell’Udinese calcio ha deciso di lasciare lo spazio sulle maglie dei bianconeri a piccole imprese e professionisti che hanno potuto così realizzare il sogno di sempre: sponsorizzare, anche per una sola giornata, una delle più importanti squadre della Serie A e far vestire la divisa ufficiale con il proprio nome e professione o con il nome della propria azienda. Uno spettacolo insolito per tutti gli appassionati di calcio e, ancor di più, per i tre vincitori che si sono goduti dalla tribuna dello stadio friulano novanta minuti di emozioni. Il binomio Dacia-Udinese, ormai consolidato da anni, anche in questa occasione non si è limitato ad una semplice sponsorizzazione come spesso avviene nel calcio.

4. Sinergia: Da una parte un club riconosciuto in Italia e all’estero come modello di gestione attenta e oculata, da sempre fedele al fair play finanziario e capace di scoprire e valorizzare talenti calcistici nascosti. Dall’altra Dacia, il brand automotive che ha saputo attuare una sintesi virtuosa tra prezzo, qualità, design delle vetture, ecc..

5. Riqualificazione dello Stadio: La Dacia Arena, un brand territoriale e uno dei simboli della “friulanità” nel mondo, hub multifunzionale capace di attrarre appassionati di calcio, turisti e non solo a prescindere dal giorno delle partite. Il progetto dell’Udinese punta a elevare l’impianto al rango di “vetrina del territorio” e piattaforma per la promozione del “made in Friuli”, dall’artigianato alle bellezze turistiche della regione. Tra il 2016 e il 2020 il club della

Famiglia Pozzo ha ottenuto grazie alla riqualificazione dello stadio circa 15 milioni di ricavi aggiuntivi tra abbonamenti, biglietteria, hospitality e la sponsorizzazione dell’impianto attraverso l’accordo con Renault-Dacia.

6. Family Project: Le società di calcio con stadio di proprietà sono tra le più attive anche sui fronti collaterali. Un esempio è la simpatica iniziativa dell’Udinese calcio alla Dacia Arena, messa in atto in occasione della partita con il Napoli. i calciatori di Udinese e Napoli hanno fatto il loro ingresso accompagnati da 20 tifose in dolce attesa e due neo-mamme, che, da pochi giorni, hanno dato alla luce i loro bebè. Sono alcune delle protagoniste di Dacia Family Project, l’iniziativa lanciata da Dacia e

Udinese per raggiungere un ambizioso traguardo: far tornare le famiglie allo stadio cominciando proprio da Dacia Arena, il primo stadio “Family Friendly” d’Italia. Un modo diverso ed originale di concepire uno stadio di calcio che pone al centro le famiglie, in modo concreto e tangibile. Come? Con toilette attrezzate con fasciatoi, punti ristoro dello stadio con scalda-biberon a disposizione delle mamme e menù speciali per bambini. E per il futuro, sono in fase di progettazione un “family parking”, con posti auto riservati alle mamme in dolce attesa o con neonati, un servizio di baby-sitting con area giochi su prenotazione, e nuovi spazi aperti tutta la settimana con servizi ad hoc per il benessere e il tempo libero delle famiglie. Dacia Family Project è la conferma di quanto Udinese e Dacia siano in sintonia su tutti gli aspetti del rapporto di partnership. L’Udinese ha pensato al progetto del nuovo stadio, e lo ha realizzato, in funzione delle famiglie e non solo per il match-day. Dacia ha sviluppato intorno a questo

concetto un’iniziativa che abbiamo sposato con entusiasmo.

7. Social Media Marketing: la strategia di internazionalizzazione del brand Udinese Calcio ha sfruttato al massimo i canali digital. Infatti, dopo aver raggiunto i 15 milioni di follower su tutte le piattaforme social tra club e giocatori, Udinese Calcio è sbarcata in Cina aprendo un account ufficiale sui due più popolari social networks nazionali: Weibo e Douyin.

Oltre 26 anni consecutivi in Serie A e la partecipazione a Champions League ed Europa League hanno ulteriormente aumentato l’awareness del club all’estero. La presenza di Udinese Calcio sulle principali piattaforme digital rappresenta uno straordinario veicolo per la promozione della Dacia Arena e della Regione Friuli Venezia Giulia come destinazioni turistiche, per appassionati di calcio e non, ma, allo stesso tempo, permette anche la creazione di ulteriori opportunità di marketing, comunicazione e business per i partner del club, spesso attivi in molti Paesi all’estero. Negli ultimi anni i social networks e il web sono diventati uno strumento fondamentale per poter essere vicini ai tifosi, per questo dopo il lancio di Tik Tok, hanno aperto due account ufficiali dedicati esclusivamente al mercato cinese. Il tutto nell’ottica di una strategia di espansione globale che comprende anche un sito internet e i social networks in italiano e inglese, un canale YouTube con interviste ai giocatori in più lingue, il Brand Store su Amazon e l’attivazione dell’account Twitch per tutte le attività legate agli eSports, il cui palinsesto è in costante espansione.

8. Hub vaccinale Dacia Arena: la Dacia Arena di Udine è il primo stadio in Italia a mettere a disposizione i propri spazi interni per le vaccinazioni anti Covid 19 destinate alle aziende del territorio. In collaborazione con Confindustria Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Udinese ha inaugurato l’hub vaccinale in Curva Nord nella mattinata di giovedì. Sono state

poi somministrate le prime 100 dosi, utilizzando gli spalti come aree d’attesa dopo la vaccinazione. L’obiettivo è di arrivare presto ad almeno mille al giorno.