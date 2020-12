Supercoppa italiana, “PlayStation 5” sarà title sponsor: ecco il comunicato ufficiale

(di Marco D’Avenia) – La Supercoppa italiana cambia nome: da “Coca-Cola” si passa a “PlayStation5”, la nuova console lanciata lo scorso 19 novembre in Italia. A confermare le indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi 16 dicembre è stato diramato dalla Lega Serie A un comunicato ufficiale a sancire questa sponsorship. La finale fra Juventus (vincitrice della Serie A TIM) e Napoli (vincitore della Coppa Italia Coca-Cola) si giocherà il prossimo mercoledì 20 gennaio 2021 al “Mapei Stadium – Città del tricolore” di Reggio Emilia.

“Lega Serie A e Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di avere raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Supercoppa italiana 2020″, si legge sul comunicato ufficiale, “PlayStation 5 sarà title sponsor della competizione, che assume quindi la denominazione di ‘PS5 Supercup’. Grazie a questa partnership prosegue il percorso di sviluppo internazionale intrapreso da Lega Serie A e si consolida il legame tra il mondo del calcio e PlayStation, brand simbolo di intrattenimento e innovazione”.

La strategia della Lega Serie A dovrebbe però andare ben oltre la partita. Come infatti ha annunciato l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo: “La PS5 Supercup sarà un grande evento in grado di creare entusiasmo, emozioni ed engagement non solo nel corso della partita, ma anche nei giorni precedenti l’incontro grazie alle tante iniziative di comunicazione e marketing che ci permetteranno di coinvolgere i tifosi da casa”.

Per quanto riguarda la scorsa stagione, la Supercoppa italiana è stata vinta dalla Lazio di Simone Inzaghi che ha sconfitto per 3-1 la Juventus, allora allenata da Maurizio Sarri. Al momento l’albo d’oro è a tinte bianconere, con la Vecchia Signora che ha conquistato il trofeo per 8 volte, seguita da Milan (7) e Inter (5).