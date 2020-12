Parma, torna maglia del trionfo in coppa UEFA: la dirigenza Krause riparte dal “dream team” di Malesani

(di Marco D’Avenia) – Il Parma Calcio 2013 torna ai vecchi fasti del 1998/1999, stagione che i tifosi gialloblù portano sempre nel cuore. In quell’annata la squadra crociata, allenata da Alberto Malesani, riuscì infatti nell’impresa di vincere sia la Coppa Italia che la Coppa UEFA. A 21 anni da quel trionfo, il Parma, acquistato nell’ottobre scorso dall’imprenditore italoamericano Kyle Krause, ripropone il restyling della maglia che ha fatto sognare la città emiliana.

Cannavaro, Thuram, Crespo, Buffon: questi solo alcuni dei giocatori che hanno fatto parte di quel Parma, ultima squadra italiana a trionfare nella seconda competizione europea. Ora però i tifosi del gialloblù possono tornare a rivivere quelle sensazioni con questa operazione di marketing che punta sulla nostalgia, ma che cerca di far rivivere il mito del dream team di Malesani anche nelle generazioni più giovani.

Ritornano le linee gialloblù orizzontali, scompaiono gli sponsor “Cetilar” e “Old Wild West“, mentre sotto lo stemma sociale campeggia la scritta “LEGENDS”. Il font per i numeri e i nomi dei giocatori è identico a quello utilizzato nel 1998/99, il che potrebbe spingere il cliente a personalizzare la jersey. La maglia, disponibile da sabato 14 dicembre sullo shop ufficiale del Parma al prezzo base di 79€, è venduta in un cofanetto da collezione.