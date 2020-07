Sundek retro sponsor di maglia del Verona per 5 match

Dopo il match contro l’AS Roma all’Olimpico (per la cronaca perso per 2-1), il brand Sundek, nuovo temporary sponsor dell’Hellas Verona, continuerà ad investire sulla maglia dei gialloblù (nel ruolo di back jersey sponsor).

Brand conosciuto in tutto il mondo, concepito a San Francisco nel 1958, ha iniziato a diventare popolare tra la California e le Hawaii, per poi diventare market leader (in Italia) nel settore del beachwear.

Il logo della realtà californiana sulle maglie del Verona tornerà in occasione delle sfide con Torino, Lazio, SPAL e Genoa.