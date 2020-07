Il Sassuolo taglia il traguardo dei primi 100 anni di vita

Oggi a Sassuolo, con una conferenza stampa dal taglio fortemente istituzionale, nella cornice del Mapei Football Center, sono state presentate tutte le iniziative e i progetti che prenderanno forma nel corso dei prossimi mesi per celebrare il Centenario del Sassuolo Calcio.

In apertura i saluti e i complimenti del Presidente FIGC, Gabriele Gravina, e del Presidente Lega Calcio, Paolo Dal Pino, che hanno tributato il giusto riconoscimento a una società “centenaria” che affronterà nella prossima stagione l’ottavo anno consecutivo nel campionato di Serie A.

«Il centenario rappresenta l’occasione migliore per celebrare il passato – le parole nel video saluto di Gabriele Gravina – ma anche per guardare al futuro con fiducia e passione. Grazie all’impegno di Mapei e a una dirigenza qualificata, il Sassuolo si è affermato come un club che opera con programmazione e innovazione, una realtà moderna sia in campo sia fuori che ha investito senza snaturarsi e preservando un forte legame col territorio. Stadio, centro sportivo e valorizzazione dei giovani sono asset fondamentali che ne fanno un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale».

«Giorgio Squinzi ha portato questa squadra fino in Europa con un progetto che è un esempio per tutti. Un successo sportivo e imprenditoriale – commenta Paolo Dal Pino – grazie a uno stadio e un centro sportivo di proprietà, un management forte che ha coniugato ottimi risultati con una sana gestione aziendale. Giovanni Carnevali ha ottenuto risultati estremamente importanti, infatti il Sassuolo si appresta ad affrontare l’ottavo anno di fila in Serie A. Tanti complimenti alla famiglia Squinzi per la passione e l’entusiasmo mostrati per il calcio e tanti auguri a tutto il Sassuolo».

A fare gli onori di casa il Presidente Carlo Rossi che ha ricordato alcuni passaggi della storia del club.

«Voglio ringraziare tutti gli atleti, dirigenti, sponsor e tifosi – attacca il presidente Rossi – che in questi 100 anni hanno sostenuto il movimento calcistico di questa piccola società che è riuscita a competere con realtà calcistiche che fino a pochi anni fa neanche immaginavamo. Per ottenere questi risultati è stato determinante il contribuito della Mapei di Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli. Il sogno del nostro Patron è sempre stato quello di vedere il Sassuolo in Champions League, è con questo obiettivo che continueremo a lavorare con impegno e dedizione per onorarlo e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto».

La parola è quindi passata all’AD neroverde Giovanni Carnevali: «È un piacere ospitarvi qui nella nostra casa, dopo ciò che è accaduto in questi mesi è sicuramente un segnale positivo. Domani è una grande giornata, la ricorrenza dei nostri 100 anni. Molte persone non si rendono conto dell’importante storia del Sassuolo Calcio, un club che è cresciuto tanto nel corso degli anni. Si sono avvicendati tanti allenatori, dirigenti e calciatori ma ciò che rimane sempre è la società, guidata da una grandissima proprietà che è riuscita a creare in questi anni un percorso importante, con una mission precisa e una grande progettualità».

L’AD del Sassuolo Calcio ha anticipato quelli che saranno i principali progetti e le iniziative legati al centenario neroverde.

In apertura è stato svelato il logo del centenario che caratterizzerà la prossima stagione: dalla nuova maglia a tutto il materiale di comunicazione societaria. Per quanto riguarda la nuova maglia, che porterà la firma di un nuovo sponsor tecnico, la presentazione è prevista per la seconda metà di agosto.

Domani, venerdì 17 Luglio, dalle ore 17 debutterà online il nuovo sito ufficiale neroverde: un portale che parlerà a 360° gradi del mondo Sassuolo, un passo importante per lo sviluppo digitale del club.

Non sono di certo mancati i riferimenti alla città e ai tifosi: sempre nel mese di agosto verrà inaugurato in centro a Sassuolo il primo Official Store del Sassuolo Calcio, un vero punto di riferimento per gli sportivi sassolesi all’interno del quale potranno comprare i prodotti ufficiali, sottoscrivere i nuovi abbonamenti e acquistare i biglietti. Inoltre in occasione del centenario verrà anche prodotta una linea esclusiva di merchandising che i tifosi potranno trovare direttamente nel nuovo store.

Infine presto sarà attivo il progetto “Generazione S”, un grande contenitore di idee per il mondo giovanile, con particolare attenzione al sociale, al fine di allargare la nostra comunità alle società sportive e alle scuole del territorio.

Prima dell’intervento di Veronica e Marco Squinzi, Giovanni Carnevali ha voluto dare un importante annuncio che ha emozionato tutta la platea:

«L’Amministrazione di Sassuolo, di concerto con il Sassuolo Calcio, ha ritenuto come degno completamento della realizzazione del “Mapei Football Center” il dare il via alla procedura di intitolazione della strada d’accesso al centro al dott. Giorgio Squinzi. Il processo, che prevede il vaglio Prefettizio, è già stato approvato dalla Giunta Comunale di Sassuolo alla quale vanno i nostri ringraziamenti per la sensibilità dimostrata. In un “abbraccio virtuale” la società ha deciso, inoltre, di intitolare il campo in erba sintetica del “Mapei Football Center”, alla dott.ssa Adriana Spazzoli. L’impianto in sintetico ha di recente ottenuto dalla LND, competente in materia, la certificazione per la disputa delle partite ufficiali del Settore Giovanile e Femminile, ed è in procinto di ottenere analogo certificato dalla FIFA per la disputa di gare internazionali dei medesimi settori».

La Vice Presidente del Sassuolo Calcio, Veronica Squinzi, visibilmente commossa, è intervenuta così: «Oggi è un grande e importante anniversario per il Sassuolo Calcio, un centenario che merita di essere celebrato con tutti gli onori. Siamo veramente molto felici io e mio fratello e soprattutto emozionati di essere qui. Vorrei ringraziare il presidente Carlo Rossi, l’AD Giovanni Carnevali e tutto il team che segue quotidianamente la squadra. Un grazie anche a tutti gli sponsor e ai nostri tifosi che, ci teniamo a sottolinearlo, sono la linfa vitale, ci entusiasmano e ci sostengono nel progredire dei risultati dei quali non possiamo che essere orgogliosi. Quella iniziata da mio padre nel 2002 è una splendida avventura. Da qui sono passati tanti calciatori e tanti allenatori, tutti hanno contribuito a realizzare la storia di questa piccola squadra di provincia che in breve tempo si è proiettata nell’eccellenza del calcio, ma non vogliamo di certo fermarci ora e il cammino intrapreso è ancora lungo. La sponsorizzazione al Sassuolo Calcio nacque come un debito di riconoscimento verso il distretto di Sassuolo e le sue ceramiche, grazie alla loro diffusione nel mondo hanno contribuito anche allo sviluppo di Mapei. Oggi il Sassuolo Calcio è parte a tutti gli effetti del nostro gruppo e delle nostre strategie di crescita».