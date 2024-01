Su Netflix la serie “Six Nations: Full Contact” dedicata al mondo della palla ovale

Sei Nazioni ed i produttori di Formula 1: Drive to Survive porteranno gli appassionati all’interno dell’azione come mai prima d’ora nella nuova serie Netflix “Six Nations: Full Contact”, dedicata al Guinness Sei Nazioni Maschile 2023. Six Nations: Full Contact, attualmente on air, porterà il pubblico dentro l’affascinante mondo del più grande ed antico torneo rugbistico al mondo, offrendo un punto di vista privilegiato dietro le quinte, mentre le migliori Nazionali d’Europa (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Francia e Italia) si affrontano in alcuni dei più importanti incontri del calendario internazionale per portare a casa il prestigioso trofeo Sei Nazioni. (fonte: Federugby)