Spray for Life entra nel mondo dell’A.C. ChievoVerona nel ruolo di official supplier

Una nuova realtà si è affacciata nel mondo del calcio, diventando, nelle ultime settimane, “official supplier” dell’A.C. ChievoVerona (in questa stagione nel campionato di Serie B).

Parliamo di “SprayforLife” (con sede e produzione a Padova) partita da un’idea di Davide Linguanotto (con esperienze professionali nel mondo della comunicazione), co-fondatore di questa realtà specializzata in sistemi certificati per il controllo degli ambienti (con alti livelli di protezione). Uno dei prodotti di punta è “SprayforLife”, composto da 3 dispositivi di ultima generazione:

termo scanner ad infrarossi: per il controllo della temperatura corporea con obbligo di mascherina;

per il controllo della temperatura corporea con obbligo di mascherina; dispenser no touch: con fotocellula per il rilascio di gel igienizzante mani;

con fotocellula per il rilascio di gel igienizzante mani; nebulizzatore no touch: con fotocellula per il rilascio di spray igienizzante piedi.

“Spray For Life”, in sintesi, è il primo dispositivo brevettato che unisce un termoscanner per la misurazione della febbre a due apparati evoluti di disinfestazione per mani e piedi.

Dotato di illuminazione interna personalizzabile, nega l’accesso tramite un segnale luminoso ed acustico nel momento in cui la temperatura del soggetto viene rilevata superiore ai limiti imposti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Oltre a questo nuovo sistema di controllo degli ambienti, che monitora e sanifica l’azienda (pubblica o privata) in totale sicurezza, il nuovo partner dei “clivensi” ha in portfolio anche i tunnel igienizzanti (con uno scanner all’interno e riscaldabile durante l’inverno, così come non soggetto al riscaldamento naturale sotto i raggi del sole) e un prodotto denominato “robottino”. E’ un totem di altezza pari a 120 cm a forma di piccolo robot colorato, ideale per la misurazione dei bambini.

“Per noi è un orgoglio particolare essere abbinati all’immagine e ai valori espressi, nel mondo del calcio, dal brand A.C. ChievoVerona”, spiega a Sporteconomy, Davide Linguanotto (socio fondatore della Spray For Life s.r.l., azienda ideatrice dei dispositivi). “All’interno delle strutture del club sono già attivi nostri sistemi e dispositivi di controllo. All’ingresso del Bottagisio Sport Center, ad esempio, è già stato installato un dispositivo “Virus Detector”, un digital totem kiosk che controlla gli accessi ed è in grado di rilevare la temperatura, igienizzare mani e anche piedi in modalità “no-touch” e, prossimamente, sarà collocato un altro strumento di rilevazione anti-covid a beneficio della prima squadra gialloblù. Oltre a ciò è pronto un tunnel della lunghezza di 4 metri installato allo stadio Bentegodi”.

SprayforLife nata nel marzo 2020, proprio durante le prime settimane del lockdown, intende sviluppare una serie di nuovi progetti (come, ad esempio, dei touchscreen di ultima generazione) anche al di fuori del settore sanitario.

In ambito sportivo “SprayforLife” oggi fornisce una serie di dispositivi di controllo della temperatura corporea anche per l’A.S. Roma, per il Milan, per la S.S. Lazio e per la FederTriathlon (FITRI). L’azienda veneta punta, nel 2021, a vendere tra i 5 ed i 10 mila dispositivi. Intende raggiungere un valore della produzione pari a 15 milioni di euro. Già oggi poi l’85% del fatturato è concentrato all’estero: principalmente Stati Uniti, Canada, Qatar, Francia, Germania, Inghilterra, Scandinavia, Bosnia, Spagna e Svizzera.

“Sotto il profilo dell’accordo di sponsorship”, ha sottolineato Linguanotto, “ci piacerebbe nel tempo, considerato anche il legame con il territorio di Verona e con il brand Chievo, arrivare con il nostro brand sulla maglia, magari partendo dalle giovanili. Il contratto di official supplier ci consente, tra l’altro, di sfruttare, all’interno del Bentegodi, una serie molto allargata di benefit in termini exposure: ad esempio dai Led bordocampo fino ai corner alti”.