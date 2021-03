SPORTRADAR CONSIDERA GLI SPORT UNIVERSITARI COME PARTE DELL’ACQUISIZIONE DI SYNERGY SPORTS

(di Lorenzo Di Nubila) – Synergy Sports. L’accordo per Synergy Sports, specializzata in analisi di dati e video nei college statunitensi e nello sport professionistico, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021, fatta eccezione per le condizioni e approvazioni normative. Sportradar , società di soluzioni per la trasmissione di dati per lo sport, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di. L’accordo per Synergy Sports, specializzata in analisi di dati e video nei college statunitensi e nello sport professionistico, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021, fatta eccezione per le condizioni e approvazioni normative.

L’acquisizione estende la suite di produzione di Sportradar, oltre a supportare lo scopo dell’azienda nel cercare di ampliare le sue relazioni con le organizzazioni sportive a livello globale.Sportradar è partner ufficiale della National Basketball Association, della NFL, della NHL e della Major League Baseball. Nel complesso, conta oltre 1.000 partner in più di 80 paesi.

Synergy Sports, nel frattempo, ha collaborazioni per il campionato con NBA e MLB, così come per tutto il basket maschile e femminile della Division 1 della NCAA e oltre il 90% della Division I del baseball della NCAA.

L’azienda ha anche una partnership con la Federazione internazionale di basket per il FIBA Connected Stadium. Inoltre, Sportradar si baserà sulla tecnologia video dell’azienda Synergy Automated Camera System. L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di favorire lo sviluppo di relazioni più approfondite con le organizzazioni sportive.