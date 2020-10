Sporteconomy sceglie il brand della Emma Villas Aubay Siena, punto di riferimento nel marketing sportivo

Sporteconomy entra nella famiglia della Emma Villas Aubay Siena. Con questa partnership Sporteconomy entra anche nel mondo della pallavolo e sarà “media partner” della società biancoblu.

“Grazie alla partnership con l’Emma Villas Aubay Siena entriamo ufficialmente nel mondo del volley – afferma infatti a questo riguardo Marcel Vulpis, co-fondatore e direttore dell’agenzia Sporteconomy. – E’ il terzo sport, dopo calcio e running, da noi esplorato attraverso la formula delle ‘business media partnership’. Nello specifico, seguiremo l’area marketing-commerciale della squadra toscana, con l’obiettivo di valorizzarne le attività corporate e di co-marketing. E’ un’operazione assolutamente ‘win-win’, che ci consentirà di rafforzare la presenza del nostro brand nel mondo dell’informazione, posizionandoci come l’agenzia leader, in Italia, nell’economia dello sport. Ci teniamo infine a sottolineare le ragioni della partnership: la proattività della realtà sportiva toscana, oltre ad un approccio marketing sempre dinamico, grazie alla presenza di uno staff giovane e fortemente motivato”.

Soddisfazione viene espressa dal vicepresidente di Emma Villas Aubay Siena, Guglielmo Ascheri: “E’ un vero piacere poter fare da apripista nel mondo del volley e annunciare l’attivazione di una collaborazione così esclusiva di caratura nazionale. Una partnership fortemente strategica, che ci darà la possibilità di lavorare allo sviluppo e al posizionamento della nostra fan base, oltre a garantire una sempre maggiore visibilità a tutte le iniziative marketing & sponsorship che svilupperemo nel corso della stagione”. “Come più volte sostenuto – dichiara ancora il vicepresidente di Emma Villas Aubay Siena, – il momento attuale che stiamo vivendo impone la necessità di individuare soluzioni di crescita che abbiano la capacità di guardare avanti e che mirino a nuove forme di valorizzazione del progetto. La collaborazione con Sporteconomy si muove precisamente in questa direzione e non vediamo l’ora di iniziare”.

Intanto la squadra continua ad allenarsi al PalaEstra in vista della sfida contro Lagonegro di domenica 1 novembre a partire dalle ore 18. Il match verrà disputato a porte chiuse. La gara sarà comunque tramessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Legavolley. Sarà la prima partita casalinga stagionale per la squadra di coach Alessandro Spanakis, vogliosa di un riscatto dopo la sconfitta patita a Cuneo.

L’Emma Villas Aubay Siena (volley A2 maschile) entra così a far parte della piattaforma di media partnership dell’agenzia Sporteconomy, insieme a ChievoVerona (Serie B), Feralpisalò e Cesena FC (Serie C) e alla Hoka One One Venicemarathon. Nei prossimi giorni un altro importante annuncio nella “caletteria”, con l’ingresso di uno storico club di football del Sud Italia.