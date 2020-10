L Football lancia InstaRank, la classifica delle calciatrici di Serie A più seguite su Instagram

La crescita che il calcio femminile ha avuto in questi anni ha portato anche a un aumento della popolarità delle calciatrici.

La visibilità sui media per le giocatrici in Italia è cresciuta in maniera considerevole dopo l’ingresso dei club professionistici e il boom della Nazionale ai Mondiali di Francia 2019. A questi aspetti si aggiunge anche l’interesse da parte di televisioni e piattaforme di streaming per la trasmissione delle partite.

Tv, web, stampa, radio, oggi si parla di calcio femminile quasi ovunque, ma è sui social network che le atlete sfoderano il loro appeal e incrementano la loro presenza.

Il social media preferito dalle calciatrici è senza dubbio Instagram. Il 98% delle giocatrici della Serie A femminile ha un account su Instagram e il 91% lo usa abitualmente per postare foto e stories.

L Football ha creato “InstaRank”, la prima e unica classifica che analizza tutti i profili della calciatrici del massimo campionato italiano di calcio femminile.

Ogni mese verrà pubblicata la classifica aggiornata, composta da oltre 300 calciatrici, in base al numero dei follower. Ma non solo, ampio spazio verrà dedicato anche ad altre metriche come ad esempio il Tasso di Engagement, ovvero il rapporto tra la media di like e commenti con il numero di follower. Un indicatore molto importante che ci permette di capire il coinvolgimento dei post delle calciatrici.

L’ER (Engament Rate) misura in pratica la capacità dell’atleta di connettersi con il proprio pubblico. Un dato che le aziende prendono abbastanza in considerazione sulla scelta dei testimonial e influencer.

Giuseppe Berardi, founder e project manager di L Football: “InstaRank è un progetto a cui lavoriamo da tempo ed è tuttora in fase sperimentale. Ci saranno in futuro delle evoluzioni. È uno strumento utile per le aziende che vogliono avvicinarsi al calcio femminile nell’ottica di valutare, attraverso dei dati, le giocatrici che presentano l’engagement più elevato su Instagram, il social media più utilizzato dalle donne. Oggi le calciatrici sono delle icone a cui tante bambine e ragazze si ispirano: piacciono per la loro semplicità e disponibilità, sono glamour, e veicolano valori positivi. Caratteristiche queste, sempre più ricercate dai brand commerciali per raggiungere un pubblico più ampio”.

La calciatrice con più follower in Serie A femminile è Andressa Alves della AS Roma. La brasiliana vanta più di 697 mila follower. Dietro di lei, staccata di un bel po’ c’è Barbara Bonansea con poco più di 382 mila follower. Chiude il podio la colombiana dell’Inter Yoreli Rincon con più di 232 seguaci.

Considerando però l’Engament Rate, le prime tre presentano dati molto ma molto bassi. Ciò vuol dire che in rapporto al loro numero di follower, non c’è molta interazione da parte dei fan.

Andressa ha un ER dell’1,13%, Bonansea poco più su, ma bassissimo anche lei 1,48%. La media dell’ER delle prime 20 calciatrici per numero di follower della Serie A è del 6,04%.

Da sottolineare però che generalmente all’aumentare del numero di follower di un account, il numero di Mi piace e di commenti diminuisce.

Sempre dalla nostra analisi emerge che il tasso di engagement più elevato è quello della calciatrice australiana Jacynta Galabadaarachchi. La giovanissima atleta del West Ham United in prestito al Napoli femminile ha un ER del 16,96%.

Il numero dei follower di Jacynta è di 126 mila e sorprende il dato medio dei like che è di 21 mila. Il valore dei commenti medi è di 245.

Dietro di lei, con un ER del l’11.35%, troviamo Valentina Giacinti. Per l’attaccante del Milan i follower sono più di 160 mila e la media dei like è di quasi 18 mila. Al terzo posto c’è Eleonora Goldoni: il suo ER è di 10,75%. L’ex Inter ora in forza al Napoli però, a differenza delle prime due, vanta la miglior media like di tutta la Serie A (22.579).

Classifica completa di tutte le calciatrici delle Serie A femminile per numero di follower

RANK NOME COGNOME SQUADRA N° Follower ER % Media Like Media commenti 1 Alves da Silva Andressa AS Roma 697.715 1,13 7.844 72 2 Barbara Bonansea Juventus Women 382.467 1,48 5.609 38 3 Yoreli Rincon Inter 232.382 1,84 4.257 28 4 Martina Rosucci Juventus Women 215.165 5,04 10.771 78 5 Eleonora Goldoni Napoli Femminile 212.302 10,75 22.579 232 6 Valentina Giacinti AC Milan 160.529 11,35 17.986 230 7 Cristiana Girelli Juventus Women 160.179 6,58 10.375 159 8 Sara Gama Juventus Women 145.681 5,36 7.747 55 9 Regina Baresi Inter 139.847 6 8.250 133 10 Laura Giuliani Juventus Women 132.740 3,88 5.105 45 11 Jacynta Galabadaarachchi Napoli Femminile 126.111 16,96 21.117 245 12 Kathellen Sousa Inter 123.819 3,35 4.073 74 13 Cecilia Salvai Juventus Women 112.523 5,66 6.306 62 14 Manuela Giugliano AS Roma 97.735 2,94 2.854 21 15 Julia Simic AC Milan 93.751 9,63 8.902 123 16 Lisa Boattin Juventus Women 92.197 4,46 4.054 59 17 Aurora Galli Juventus Women 88.862 5,73 5.057 35 18 Andrine Hegerberg AS Roma 67.513 8,82 5.917 38 19 Valentina Cernoia Juventus Women 67.027 3,65 2.417 27 20 Estefania Fuentes Del Razo US Sassuolo 60.599 6,36 3.796 59

