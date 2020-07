SPORT: MARIANI (M5S), “TEMA NON SONO I MANDATI MA DEMOCRATIZZAZIONE ORGANI FEDERALI”

“Sul tema della revisione del limite di mandati stiamo assistendo ad un dibattito, poco edificante, che non centra il cuore della questione. Sono convinto, infatti, che sulla legge di riforma dello sport non si debba parlare solo di quanti mandati farà questo o quel Presidente, ma con quali regole sarà eletto. Questo è il vero nodo da sciogliere”. Lo afferma Felice Mariani, deputato del MoVimento 5 Stelle. ”Per uscire dall’attuale impasse – che vede il ministro Vincenzo Spadafora da un lato e alcune forze politiche dall’altro – dobbiamo lavorare prima a regole democratiche ed elezioni trasparenti e poi l’avvicendamento dei dirigenti verrà da sé. Servono, in questo momento, maggiore facilità di accesso alle cariche federali, controlli terzi sulle procedure elettorali e giustizia sportiva imparziale’‘, conclude la nota.