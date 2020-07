L’Inter nel segno dell’innovazione: al via la strategia multipiattaforma con Inter Podcast

Inter è entrata nel mondo dei podcast con il lancio di un’iniziativa di comunicazione integrata e #InterPodcast multipiattaforma che vede i nerazzurri diventare il primo club in Italia a creare il proprio podcast.

L’Inter fa il proprio ingresso nel mercato del podcast e nel mondo dei contenuti audio: prende il via oggi Inter Podcast, che vede i nerazzurri diventare il primo club di calcio italiano a presentare un progetto strutturato di comunicazione integrata e multipiattaforma in questo ambito.

Il progetto Inter Podcast, lanciato su Spreaker – prima piattaforma in Italia per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast – propone inizialmente due differenti show.

Il primo è 10 Numeri 10 (puoi ascoltarlo subito qui), un racconto in dieci puntate dedicate ognuna a un grande numero 10 della storia nerazzurra. Da oggi sono disponibili i primi tre podcast della serie – Lautaro Martinez, Ronaldo e Lennart Skoglund – mentre le restanti puntate verranno pubblicate con cadenza settimanale.

La seconda serie di podcast è invece Inter News (ascolta qui), un contenuto dedicato all’attualità del mondo nerazzurro: interviste esclusive, aggiornamenti, analisi pre e post-partita e molto altro.

Entrambi i contenuti sono già disponibili in lingua italiana, inglese e spagnola, mentre a breve sarà lanciata anche la versione in lingua cinese.

“Con il lancio di Inter Podcast, il Club nerazzurro si conferma fortemente votato all’innovazione, alla sperimentazione di nuovi linguaggi e all’esplorazione di nuove piattaforme” le parole di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano. “L’ingresso in un mercato in crescita esponenziale come quello del podcast ci permetterà di raggiungere nuove audience e di allargare ulteriormente la nostra fanbase a livello globale”.

I podcast ufficiali dell’Inter, prodotti da Inter Media House in collaborazione con Triboo, saranno fruibili su tutte le principali piattaforme digitali dedicate all’ascolto di questo tipo di contenuti: in aggiunta a Spreaker anche Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Deezer, oltre a inter.it e all’app ufficiale nerazzurra. (fonte: FC Inter)