Roma e Inter rinunciano al logo dello sponsor Digitalbits sulle maglie

(di Marcel Andrè Vulpis) – L’AS Roma ha deciso di scendere in campo senza il marchio Digitalbits (main sponsor di maglia) a partire dalla gara di stasera contro il Milan, finita, per la cronaca, con un pareggio per 1-1. Al suo posto lo storico acronimo della Capitale: la sigla “SPQR”. L’accordo era stato siglato, tempo, fa dall’azienda Zytara Labs, che aveva stretto un partenariato con i giallorossi e l’FC Inter, in quest’ultimo caso prima come sleeve sponsor (partner di manica), poi come sponsor principale. Quest’anno era previsto un pagamento di oltre 24 milioni di euro suddivisi in tre tranche da 8 mln ciascuna.

Non essendo stato ottemperato, fino ad oggi, alcun pagamento, i vertici nerazzurri hanno deciso di sospendere la visibilità del brand Digitalbits e, per questa ragione, giocheranno domani a San Siro (alle ore 12:30), contro la Lazio, con la divisa di gara totalmente “unbranded”. Già precedentemente il management di Digitalbits, soprattutto nel caso dell’Inter, aveva tenuto un atteggiamento molto conservativo per provare a salvare il contratto commerciale. Quello che veniva contestato al club lombardo era di non aver mai aiutato la nascita di una criptovaluta ad hoc. Cosa che, invece, è successo come tipologia di attività sul fronte AS Roma. Ecco perchè se in casa Inter era quasi atteso questo epilogo, lo stesso sicuramente non si può dire se si fa riferimento alla AS Roma, che, proprio, nelle settimane precedenti, aveva ufficializzato la nascita di una serie di opportunità (a favore dei tifosi) sotto l’egida di Digitalbits.

Digitalbits, nel frattempo, oggi, con un comunicato ufficiale ha voluto rispondere alle speculazioni degli ultimi giorni confermando però la rottura dei contratti con i due club di calcio.

“Abbiamo intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e utilizzo della tecnologia blockchain. I contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio AS Roma e FC Inter sono stati conclusi con Zytara Labs LLC (la società nata per gestire la piattaforma Digitalbits, nda)” – si legge nella nota ufficiale di Digitalbits.

Nel dicembre 2021 erano state lanciate le due partnership commerciali: al club capitolino venivano garantiti 35 milioni di euro in 3 anni (più bonus). L’Inter, sempre con un contratto pluriennale, avrebbe ricevuto ben 85 milioni, con Zytara inserito anche come “Official Global Digital Banking Partner” della società di Suning.