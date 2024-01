Sponsor Betting: la English Premier League vale 83 milioni di euro

Mentre in Italia si continua a discutere del divieto di sponsorizzazione delle aziende di scommesse sportive, l’estero guarda avanti. In Inghilterra i club della English Premier League (EPL) hanno messo al bando le compagnie di betting come main sponsor a partire da 2026-27, ma potranno rimanere come sponsor di manica o sui led a bordo campo.

Nella stagione 2023-24 sono sette le formazioni (sulle 20 che compongono la EPL) che le hanno come sponsor principale: Bournemouth (Dafabet), Aston Villa (BK8, accordo firmato la scorsa estate), Brentford (Hollywoodbets), Burnley (W88), Everton (Stake.com), Fulham (Sbotop) e West Ham (Betway). In tutto portano a questi club 83 milioni di euro, a cui si aggiungono i soldi che arrivano alle altre società attraverso accordi di sponsorizzazioni sulla manica (Crystal Palace e Wolverhampton) o di altro tipo. (fonti: Gazzetta.it/Agimeg)