Olimpiadi: ItaliaTeam -201 giorni a Parigi2024. Cento gli atleti azzurri qualificati

A permetterci di ottenere questa (momentanea) somma i due posti nazione conquistati ufficialmente in data odierna nel taekwondo.

Alla chiusura del ranking di qualificazione olimpica Simone Alessio è ampiamente primo nella categoria dei -80 kg: 500,24 i punti del due volte campione del mondo (2019 e 2023), che, in Francia, prenderà parte alla seconda manifestazione a cinque cerchi della sua carriera. La notizia era certa da tempo, adesso c’è anche l’ufficialità.

Sarà la seconda Olimpiade anche per Vito Dell’Aquila, che, a Tokyo 2020, fece il colpo grosso vincendo la medaglia d’oro nei -58 kg. Nel ranking della stessa categoria l’atleta tricolore occupa il definitivo quarto posto (372,04 punti) che vale anche per lui l’accesso a Parigi. Determinante per il piazzamento dell’azzurro la vittoria della Grand Prix Final a dicembre a Manchester (GB).

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 100 (57 uomini, 43 donne) in 19 discipline:

– Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

– Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

– Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

– Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg)

– Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

– Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

– Nuoto (5 pass individuali e 4 carte olimpiche: Gregorio Paltrinieri – 1500 sl, Alberto Razzetti – 200 misti e 400 misti, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Alessandro Miressi – 100 stile, 4×100 sl u)

– Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

– Vela (10 carte olimpiche per 8 equipaggi: Nacra 17 u/d, iQFOiL d, iQFOiL u, Kite d, Kite u, ILCA 6 d, ILCA 7 u, 49erFX d)

– Atletica (1 pass individuale: Gianmarco Tamberi – Salto in alto)

– Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500 u, 4 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u, K1 d, K1 u)

– Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u)

– Sport Equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre; 1 nel Salto ostacoli individuale)

– Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d)

– Scherma (4 carte olimpiche d, 4 carte olimpiche u: fioretto femminile a squadre, spadra maschile a squadre, riserve comprese)

– Taekwondo (2 carte olimpiche: 1 u -58 kg, 1 u -80 kg)

(fonte: Coni.it)