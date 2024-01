Sponsor betting: come si muovono Spagna, Francia e Portogallo

In Spagna (LaLiga) avere sulla maglia una compagnia di scommesse è vietato dal 2020-21, adesso diversi club hanno operatori di betting come sponsor regionali per l’estero. In Francia (Ligue1) il divieto è relativo solo alle compagnie straniere e così un main sponsor legato alle scommesse sulla maglia lo hanno il Montpellier (Paratouche) e il Le Havre (Winamax); il Paris Saint-Germain (Parions Sport come “premium partner”), l’AS Monaco e il Nizza (VBet), l’Olympique Marsiglia (il brand Mojabet ha stretto un sodalizio commerciale come “regional sponsor” per il continente africano) e la FFF, la Federcalcio transalpina (tra i partner troviamo il brand Betclic). In Portogallo, la prima divisione del calcio lusitano (Liga Portugal1 – nella foto in primo piano il logo “combined”) è sponsorizzata, a livello di title-sponsorship, dai francesi di Betclic, a conferma di una visione, ancora più “aperta“, nei confronti del mercato delle scommesse sportive. (fonte: Agimeg)