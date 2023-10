Spezia calcio: Immobiliare Massari nuovo main sponsor del settore giovanile

Immobiliare Massari (nella foto in primo piano), attività spezzini specializzata nella vendita, locazione e stima immobiliare, è ufficialmente il nuovo “Main Sponsor“ del settore giovanile dello Spezia Calcio per le stagioni calcistiche 2023/24 e 2024/25.

Realtà spezzina, sempre più punto di riferimento del territorio, Immobiliare Massari in pochi anni ha saputo crescere ed affermarsi stabilmente, tanto che l’azienda ad oggi vanta tre punti vendita, due alla Spezia e uno a Sarzana, confermandosi garanzia di competenza e affidabilità.

Al primo anno di partnership al fianco di Spezia Calcio, Immobiliare Massari è pronta ad intraprendere una nuova avventura, che la vedrà come main sponsor del settore giovanile del club di via Melara per la stagione attuale e per la prossima. Il logo aziendale comparirà infatti sul petto delle maglie gara di tutte le giovanili, dalla Primavera alla scuola calcio, maschile e femminile, accompagnando il cammino dei giovani aquilotti su tutti i campi d’Italia.

“È con enorme soddisfazione che accogliamo Immobiliare Massari come main sponsor della squadra Primavera e del Settore Giovanile Spezia Calcio – commenta il Chief Revenue Officer del club Luca Scafati -. Da tanti anni un vanto del nostro club, il Settore Giovanile si è sempre distinto per una gestione tecnica altamente professionale e valori umani unici nel suo genere. Valori che Immobiliare Massari ha voluto sposare diventando lo sponsor di riferimento per le prossime due stagioni dei più giovani di casa Spezia. Un grazie particolare va ad Alessandra Massari e a tutto il suo team per la fiducia e la splendida collaborazione“.

“Essere il Main Sponsor del Settore Giovanile dello Spezia Calcio per le stagioni 2023/24 e 2024/25 rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – commenta Alessandra Massari, proprietà di Immobiliare Massari -. Ciò che rende questa partnership così significativa è la condivisione di valori e visioni comuni tra Immobiliare Massari e Spezia Calcio. Crediamo fermamente che questo accordo segni l’inizio di un lungo e proficuo cammino al fianco della squadra della nostra città e, in particolare, dei giovani talenti che stanno crescendo sotto l’ala dello Spezia Calcio, impegnandosi quotidianamente per il loro sogno. Da sempre, i giovani, i loro progetti e le famiglie che li sostengono sono al centro della nostra attenzione. Questa nuova iniziativa ci permette di mettere in luce il nostro impegno deciso in questa direzione. Auguriamo a tutto il Settore Giovanile e alla Prima Squadra dello Spezia Calcio un brillante proseguimento di campionato“. (fonte: Spezia calcio)