Padel: al via il FIP Platinum Sardegna 2023

E’ il terzo torneo di padel più importante che si disputi in Italia, dopo il major di Roma e il P1 di Milano. A Cagliari va in scena, su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2023 del torneo FIP Platinum Sardegna. L’isola prosegue dunque la lunga e felice tradizione nel padel, avendo ospitato negli scorsi anni numerosi eventi a livello internazionale.

Il torneo, sia maschile che femminile, mette in palio 200 punti nel ranking per i vincitori e un montepremi di 60 mila euro equamente distribuito fra uomini e donne, per un prize money totale di 120 mila euro. Federico Chingotto e Miguel Yanguas – rispettivamente numeri 9 e 22 del mondo – guidano l’entry list maschile; Maria Virginia Riera, numero 8, e Tamara Icardo, numero 10, sono invece le prime teste di serie del tabellone femminile.

Si parte domani, venerdì 6 ottobre su Sky Sport Arena e NOW dalle 10 alle 18 e sul canale 256 e NOWdalle 17.30 alle 22, con le telecronache di Gaia Brunelli-Saverio Palmieri e Gianluigi Bagnulo-Niccolò Cotto.Sabato 7 è il giorno delle semifinali, con la diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 10 alle 15 e sul canale 258 e NOW dalle 14.30 alle 18, con il commento di Andrea Solaini-Mauricio Algarra e Alessandro Lupi-Saverio Palmieri. Le finali sono in programma domenica 8 su Sky Sport Max, sul 258 e NOW dalle 10 alle 14; telecronisti saranno Andrea Solaini-Gustavo Spector.

Su Sky e NOW la stagione 2023 del padel si è arricchita dell’appuntamento con “This is padel”, la prima trasmissione firmata Sky Sport sul mondo del padel, in onda con un doppio appuntamento mensile su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e disponibile on-demand.