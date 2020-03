Spadafora (MinSport): Il campionato di calcio va avanti ma a porte chiuse. Dpcm in arrivo nel pomeriggio

“Sullo sport cercheremo di contemplare il prosieguo di tutte le attività e anche del campionato ma nel rispetto della salute di tutti. A porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento” ha dichiarato il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, al termine di una riunione tecnica a palazzo Chigi.

“Il Dpcm che verrà emanato a breve risponderà a tutti gli interrogativi e chiarirà tutti gli aspetti che riguardano il mondo dello sport ha detto poi Spadafora rispondendo al questione time alla Camera -. Posso dire che di sicuro si darà la possibilità di realizzare eventi e competizioni sportive esclusivamente a porte chiuse, dando anche indicazioni ben precise per la prevenzione sanitarie delle squadre, degli staff e di tutto il personale coinvolto. Nel Dpcm si dirà anche come e dove sarà possibile svolgere sport di base per tutti.” – ha spiegato il ministro.