PROSEGUE E SI AMPLIA L’ACCORDO FRA SUPERTENNIS E SKY ITALIA PER LO SCAMBIO DI CONTENUTI NELL’ANNO 2020

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale Tv SuperTennis, proseguono la collaborazione avviata la scorsa primavera e ampliano la loro reciproca offerta per il 2020.

In aggiunta a quanto già stabilito con l’accordo precedente, Sky Italia nel 2020

avrà anche i diritti di trasmissione in diretta simulcast dei seguenti tornei:

ATP 250 a Marsiglia (dal 17 al 23 febbraio) – già giocato

ATP 250 a Stoccarda (dall’8 al 14 giugno)

ATP 250 a San Pietroburgo (dal 21 al 27 settembre)

Questi tre tornei si aggiungono agli altri tornei già previsti dal contratto, fra cui,

quest’anno, sono stati selezionati per la trasmissione in diretta:

ATP 500 ad Acapulco (dal 24 febbraio al 1°marzo) – già giocato

ATP 500 ad Amburgo (dal 13 al 19 luglio), in simulcast

ATP 250 a Buenos Aires (dal 10 al 16 febbraio), in simulcast – già giocato

ATP 250 a Budapest (dal 20 al 26 aprile), in simulcast

ATP 250 a Monaco di Baviera (dal 27 aprile al 3 maggio), in simulcast

Confermati su Sky per il 2020 anche i tornei già trasmessi nel 2019:

ATP 500 a Queen’s (dal 15 al 21 giugno)

ATP 500 a Tokyo (dal 5 all’11 ottobre)

ATP 500 a Vienna (dal 26 ottobre al 1° novembre)

più la trasmissione in simulcast di 2 QF, 2 SF e della finale del WTA Premier

5 a Roma

In virtù dei nuovi accordi, nel 2020 SuperTennis avrà i diritti di trasmissione in

differita di un match al giorno a scelta dei seguenti tornei:

ATP MASTERS 1000 a Indian Wells (dall’11 al 22 marzo)

ATP MASTERS 1000 a Montecarlo (dal 13 al 19 aprile)

ATP MASTERS 1000 a Parigi (dal 2 all’8 novembre)

NITTO ATP FINALS a Londra (dal 15 al 22 novembre)

E SuperTennis trasmetterà anche quest’anno:

il torneo di qualificazione di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 24 al 28

giugno)

il torneo juniores di Wimbledon in diretta esclusiva (dal 29 giugno al 12

luglio)

una differita serale (della durata non superiore a 90 minuti) di un match di

singolare di Wimbledon, disputatosi nel corso della giornata

la differita integrale delle finali di doppio di Wimbledon

il torneo di doppio delle NITTO ATP Finals, in simulcast

2 QF, 2 SF e finale del torneo ATP Masters 1000 a Roma, in simulcast (dall’11 al 17 maggio)

MARZIO PERRELLI, Executive Vice President Sky Sport: “E’ un’ottima notizia per i tanti appassionati che seguono il tennis su Sky Sport, e siamo felici di continuare a collaborare con la Federazione Italiana Tennis nella diffusione di questo sport, grazie al racconto che facciamo sui nostri canali. Su Sky una programmazione sempre più ricca e tantissime ore di tennis in diretta, con Wimbledon, tutti gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, i nuovi tornei ATP 500 e 250, oltre ai tre Slam in onda su Eurosport, sulla piattaforma Sky, e naturalmente agli appuntamenti di Supertennis. Una stagione appassionante che speriamo possa regalare grandi risultati sportivi anche nel 2020, dopo quelli ottenuti dal tennis italiano nel 2019.”

GIANCARLO BACCINI, presidente di Sportcast: “Grazie all’accordo con gli amici di Sky Italia, dopo aver permesso a tutti gli appassionati di poter godere di un’ampia finestra in chiaro sul torneo di Wimbledon, SuperTennis potrà offrire agli italiani eguale possibilità durante alcuni dei più prestigiosi tornei che, oltre a Roma, fanno parte del circuito Masters 1000. In particolare, Montecarlo che, l’anno scorso, ha visto la vittoria del nostro Fabio Fognini. Siamo inoltre particolarmente felici di poter portare i nostri spettatori nel cuore delle ATP Finals, che vivranno quest’anno la loro ultima edizione a Londra prima di trasferirsi a Torino. Uno strumento eccezionale per promuovere quello che sarà, per il tennis italiano, un evento di portata storica”.