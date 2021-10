SONY PICTURES NETWORKS INDIA TRASMETTERA’ LA BUNDESLIGA PER I PROSSIMI DUE ANNI 

(di Fabio Sesti) – La Deutsche Fußball Liga (DFL), per mezzo del suo braccio commerciale per l’estero Bundesliga International, ha raggiunto un accordo biennale con Sony Pictures Networks India (SPN) per la tramissione in esclusiva delle partite della Bundesliga in India e nel subcontinente indiano. L’accordo con la rete pay-tv indiana è già iniziato e durerà fino al termine della stagione 2022/2023. La copertura mediatica comprende India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldive e Pakistan. Le gare della massima serie del calcio tedesco verranno trasmesse dal vivo sui canali sportivi lineari di SPN e sulla piattaforma OTT on-demand SonyLIV.

La Bundesliga ha storicamente tra i propri club una forte rappresentanza di giocatori asiatici e, negli ultimi dieci anni, ha schierato più giocatori provenienti dalla Confederazione calcistica asiatica (AFC) di qualsiasi altro campionato europeo.

Rajesh Kaul, chief revenue officer, distribution e head of sports business di SPN, ha detto: “La Bundesliga è tra i campionati di calcio per club più popolari al mondo e vanta un forte seguito di fan in India, il che la rende un’aggiunta perfetta al portafoglio di eventi internazionali d’elite di Sony Pictures Network. Non vediamo l’ora di lavorare con la Bundesliga per servire i nostri spettatori in India e nel subcontinente indiano“.