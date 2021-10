LA S.S. LAZIO TROVA IL SUO SPONSOR: ACCORDO CON BINANCE

Dopo l’Inter è la volta della Lazio ad entrare nel mondo delle criptovalute Binance. Nella giornata di ieri, attraverso un comunicato ufficiale, la squadra di Maurizio Sarri ha reso noto un accordo con la piattaforma di scambio di criptovalute per il lancio del fan token. L’accordo sarà valido per i prossimi due anni con opzione per il terzo e porterà nelle casse dei biancocelesti una somma stimata sui 30 milioni di euro.

Si tratta un’importante novità per la società capitolina perché erano tre anni che il club non presentava sponsorizzazioni sulle proprie divise. L’ultima era stata con una società di scommesse sportive, partnership poi interrotta a causa del Decreto Dignità.

Come riportato sul sito ufficiale della squadra, il lancio dei “Lazio Fan Token” avverrà nelle prossime settimane e coinvolgerà da subito la comunità biancoceleste e gli appassionati di calcio a livello globale, il cui obiettivo sarà rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita del Club, attraverso sondaggi dedicati e altre attività interattive che saranno sviluppate nel corso della stagione.

L’esordio del nuovo main sponsor sarà sabato 16 ottobre nella partita casalinga contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi delle ore 18.

Questo nuovo accordo con la Lazio consente al mondo delle criptovalute di compiere un altro passo avanti nel calcio italiano, dopo le partnership Inter-Socios e Roma-Digitalbits.