Como 1907 (Serie B) si lega a Bric’s, nuovo Official Supporter per un biennio

Como 1907 annuncia oggi che Bric’s, azienda riconosciuta a livello internazionale come il brand italiano emblema della valigeria di lusso e di design e degli accessori moda, è da oggi Official Supporter del club e lo sarà per le prossime due stagioni.

Una delle più importanti realtà del territorio comasco ma con un forte sguardo internazionale, Bric’s rappresenta quell’eleganza senza tempo che punta all’innovazione senza mai scordarsi della tradizione. Una filosofia che si sposa ottimamente con quella del Como 1907 che verrà accompagnato dai prodotti Bric’s in tutte le trasferte.

“Bric’s è orgogliosa di essere Official Supporter di Como 1907, la squadra storica del comasco che si sta riaffermando a livello nazionale -afferma Roberto Briccola, Presidente di Bric’s. Da sempre siamo legati al nostro territorio ed è con molto entusiasmo che accompagneremo il club ad affrontare le sfide imposte dal campionato con quel tocco di eleganza riconoscibile nei bagagli Bric’s”.

“Siamo molto felici di avere Bric’s tra i nostri nuovi partner – ha dichiarato Veronica Oldani, Direttore Marketing e Commerciale del Como 1907 – crediamo sia molto bello e significativo che tra i nuovi sostenitori del Como ci sia una storica e importante azienda del territorio, con una visione che ci accomuna e che contribuirà con i suoi prodotti all’immagine del Club, legandola ancora di più a lifestyle italiano e comasco”.