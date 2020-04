Solo in Bielorussia, Nicaragua e Tagikistan si continua a giocare. Ma è follia!

“Vyšjšaja Liha“, la prima divisione del calcio bielorusso continua a giocare. Non la ferma neppure l’epidemia Covid-19. Oltre al calcio bielorusso (trasmesso in 10 Paesi tra cui Russia, India e Israele) sono ancora “attive” le massime serie del Nicaragua (dove i calciatori scendono in campo con mascherine e guanti) e del Tagikistan. Campionati non di grandissima rilevanza sportiva, ma unica opportunità tv/live (in quest’ultimo caso a livello locale) per gli appassionati di football in questa fase contingente.

Alexander Lukashenko, presidente della 🇧🇾 (da sempre considerato un regime “totalitario”), sta totalmente sottovalutando il rischio di questa epidemia. Parla di semplice “psicosi”, di pochissimi contagiati e di ancor meno decessi. Oltre a ciò ha recentemente dichiarato che il virus può essere debellato bevendo alcol (nello specifico la vodka, secondo Lukashenko, ucciderebbe all’istante il virus). Nella realtà non è così e i tifosi del Neman Hrodna, impegnata in questa 3a giornata della nuova stagione di Serie A, promettono di non presentarsi sugli spalti. Chiedono, inoltre, che il campionato venga bloccato anche a tutela della salute dei calciatori. La “Vyšjšaja Liha” vede al 1° posto provvisorio l’Energetyk BDU Minsk, mentre la Dinamo Brest, campione in carica (per la stagione 2018/19), è solo 8°. Il Bate Barisov (vincitore di ben 13 scudetti consecutivi) infine è 10° nella parte bassa della classifica (la prima divisione è composta da 16 club).