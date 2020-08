Sold out in appena 30 minuti per i Fan Token di Socios.com, creati per i fan dell’Independiente, dell’Apollon e del team Heretics

Partita alle ore 14:00 dello scorso 25 agosto, l’offerta di 3 nuovi “Fan Token” (“monete digitale” collegate, nel caso specifico, a due brand calcistici, l’Apollon Limassol e il Club Atletico Independiente, oltre al team eSports franco-spagnolo “Heretics”) si è esaurita, positivamente, in appena 30 minuti. Attivata ufficialmente da Socios.com si chiusa quindi, anticipatamente (gli ideatori dell’operazione non hanno dovuto attendere 48 ore come inizialmente previsto). Socios.com è legata a ben 12 diversi brand sportivi, tra calcio (in Italia sponsorizza Juventus F.C. e AS Roma, all’estero PSG, Trabzonspor, Galatasaray, Atletico Madrid, Barcellona e appunto Independiente e Apollon Limassol), eSports (OG e Heretics) e combat Sports (UFC.com – la più importante promotion mondiale). L’allocazione è avvenuta sia su Chiliz.net sia sull’app di Socios.com. Tra le particolarità di questa offerta il record di accessi/interessi da parte dei fans del C.A.I.: è stata esaurita in appena 120 secondi.

1) Team Heretics $TH

Gli Heretics sono tra le prime 4 organizzazioni di eSport più influenti al mondo!

Prezzo di 1 $TH Fan Token – €2

Offerta di Fan Token: dalle 14:00 CET del 25 agosto – fino alle – 14:00 CET del 27 agosto

Primo sondaggio: i Fan scelgono quali giocatori si fronteggeranno in un duello di Fortnite e avranno la possibilità di partecipare.

2) Apollon Limassol $APL

Una delle più grandi squadre di Cipro, i Theos, ha vinto 3 Campionati, 9 Coppe e giocherà in Europa League.

Prezzo di 1 $APL Fan Token – €1

Primo/i sondaggio/i: i Fan possono scegliere quali giocatori si fronteggeranno in una competizione di abilità e avranno la possibilità di premiare il vincitore.

3) Club Atletico Independiente $CAI

La società argentina è una tra le più vittoriose della storia del calcio mondiale, con 21 titoli internazionali.

Prezzo di 1 $CAI Fan Token – $180 (ARS)

Primo sondaggio: la società vuole che i fan scelgano un messaggio permanente per le tribune del proprio stadio.