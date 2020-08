Dafabet scommette per un biennio sul Cadiz CF, tornato nella Liga Santander dopo 15 anni

Il Cádiz CF ha appena “avviato i motori” della stagione 2020/2021. Tornerà a gareggiare nella Primera division iberica (LaLiga Santander) 15 anni dopo dall’ultima apparizione (nel campionato di “B”, appena terminato, ha conquistato il 2° posto finale). Presentati i kit gara e il nuovo main sponsor di maglia. Il partner tecnico sarà Adidas, mentre il jersey partner è Dafabet (bookie internazionale).

Il primo kit prevede la tradizionale maglia gialla; il secondo una divisa blu (che tende quasi a scolorire) a righe verticali, con pantaloncini blù o gialli. Dafabet ha preso il posto di Torrot (marchio di moto che intendeva aprire uno stabilimento proprio nella città di Cadice) e sarà partner del club spagnolo fino al 30 giugno 2022 (si stima che l’investimento sia vicino a 1,2 milioni di euro annui).

Dafabet è una delle principali società di gioco d’azzardo online a livello mondiale (con sede a Makati, nelle Filippine). È il marchio di punta e consociato di AsianBGE ed è concesso in licenza e regolato dalla Cagayan Economic Zone Authority e dalla First Cagayan Leisure and Resorts Corporation E’ cresciuta rapidamente negli ultimi 18 anni, affermandosi come una delle principali società di gioco d’azzardo al mondo. “Siamo felicissimi di questo accordo, con un club storico che ha una grande reputazione e tradizione”, sottolineano dall’azienda che è già sponsor di club in Inghilterra come Celtic FC, Norwich City FC e Fulham FC.