RCD Espanyol (Segunda Division): A.A.A. main sponsor cercasi! LD Sports chiude in anticipo il contratto

(di Lorenzo Vulpis) – Al termine dell’ultimo campionato il RCD Espanyol (secondo club della città di Barcellona) è stato retrocesso nella serie B iberica. La società, di proprietà cinese (attraverso Rastar Group – azienda produttrice di giochi/giocattoli quotata alla Borsa di Shanghai), ha perso il suo main sponsor: LD Sports (realtà cinese specializzata in contenuti sportivi). Un’operazione biennale chiusa anticipatamente proprio a causa dei cattivi risultati sportivi dei biancoblù. Il contratto infatti prevedeva una via di uscita (a favore di LD Sports). in caso di “retrocessione” nella Smart Bank Liga (la Segunda Divisiòn del calcio iberico).

LD Sports ha anche sponsorizzato diverse squadre della Emglish Premier League. Nei giorni scorsi ha ufficializzato di aver rotto l’accordo con il Southampton, come riportato dal Daily Mail. La sponsorship tra la società e il club inglese era superiore agli 8 milioni di euro annui. La dirigenza dell’Espanyol nel frattempo ha sottolineato di aver ricevuto tutto l’importo concordato nell’unica stagione che li ha visti insieme (ovvero circa 8 milioni di euro).

LD Sports pagava 4 milioni di euro annui, più del doppio di “Riviera Maya” (partner promo-turistico messicano della regione di Quintana Roo), poi “spostato” sulla manica sinistra della divisa di gioco (lo sponsor sudamericano ha firmato il fronte maglia nella stagione 2018/19). Si conferma sulla divisa di gara, come back partner, il brand internazionale di prodotti hi-tech InnJoo (in una foto d’archivio).

Adesso i biancoblù catalani sono costretti, a poche settimane dalla partenza della nuova stagione (2020/21), ad intercettare un nuovo main partner, per un valore non superiore ai 2-2,5 milioni di euro.