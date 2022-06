Socios.com sbarca per la prima volta in Portogallo. Siglata partnership con il Benfica.

(di Antonio Spina) – Il Benfica calcio (militante nella Primeira Liga) sarà il primo club portoghese a lanciare un Fan Token sull’app Socios.com, l’applicazione leader mondiale della tecnologia blockchain per l’interazione e i premi dei fan.Sport Lisboa Benfica si unisce ai partner di Socios.com, che può vantare una vastissima rete di 150 partnership con i top club del mondo : tra questi Paris Saint-Germain, FC Barcelona, ​​​​Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City, Arsenal, SC Corinthians, Flamengo, São Paulo FC, CR Vasco da Gama, FPF e UEFA. Fanno parte del gruppo Socios.com, anche, più di 50 importanti marchi sportivi nordamericani di NBA, NHL e NFL, abbigliamento MMA dell’UFC, diversi team di Formula 1 e leader del mondo degli eSports.

I tifosi del Benfica avranno l’opportunità di entrare a far parte della comunità sportiva più abile e interattiva. Infatti, i Fan Token sono risorse digitali che consentono agli appassionati di sport di accedere ad un nuovo servizio digitale fornito dai loro club preferiti, influenzando le loro squadre preferite nei sondaggi, vincere premi, esperienze VIP e accedere a giochi, concorsi e offerte esclusivi su richiesta, sul design delle divise, i numeri di maglia e le canzoni di celebrazione. I dettagli sul lancio dell’SL Benfica Fan Token (FTO®) saranno rivelati prima dell’inizio della prossima stagione agonistica.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha commentato: ” Siamo lieti di dare il benvenuto all’SL Benfica, il club di maggior successo nella storia del calcio portoghese, su Socios.com . Avendo costruito una rete di partner davvero di livello mondiale, il nostro obiettivo attuale è quello di aggiungere più funzionalità e opportunità di interazione per i possessori di Fan Token. Non vediamo l’ora di creare nuove esperienze per il Benfica e i suoi fan appassionati in tutto il mondo “.

Domingos Soares de Oliveira CEO di SL Benfica, ha dichiarato: “Il Benfica è costantemente concentrato sulla ricerca e sull’offerta di un’esperienza positiva alla nostra enorme massa di fan globali , che include membri e sostenitori. Siamo stati molto attenti alle risorse digitali, un mercato che è stato influente nel nostro settore negli ultimi tempi. Siamo molto lieti di collaborare con Sócios.com, il partner ideale per sviluppare i nostri Token e per riunire la famiglia del Benfica in tutto il mondo”.