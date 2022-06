La collaborazione tra Inmatica e Gianluca Di Marzio in chiave PlayOff Serie C

Inmatica e GianlucaDiMarzio.com hanno definito un accordo di collaborazione per le “Final Four” della Lega Pro di calcio, ovvero i torneo di fine stagione (a cui partecipano le migliori 28 squadre della Serie C) al termine del quale sarà designata l’ultima società della LegaPro che si assicurerà il diritto di partecipare al prossimo campionato di calcio di Serie B, ottenendo quindi la promozione e il salto di categoria.

Inmatica sostiene il progetto di Gianluca Di Marzio che ha l’obiettivo di raccontare live e sul posto, per ognuna delle quattro tappe previste, la vigilia e il pre-partita di ciascun incontro in programma, raccogliendo in particolar modo gli stati d’animo e le emozioni delle tifoserie coinvolte.

L’ultimo atto sarà la partita di ritorno della finale che vede di fronte Palermo e Padova. Si disputerà allo Stadio “Renzo Barbera” di Palermo domenica 12 giugno alle ore 21.00, al termine della quale una delle due compagini potrà, di diritto, festeggiare la promozione in Serie B, regalando ai propri tifosi una soddisfazione attesa da tempo.

“Abbiamo voluto con grande piacere sostenere il progetto di Gianluca di Marzio, perché l’obiettivo è quello di raccontare con semplicità i valori veri dello sport, ovvero il rispetto, l’etica dei comportamenti e la condivisione delle emozioni prima, durante e dopo ogni evento sportivo, da vivere sempre con lealtà e grande senso di responsabilità; e certamente il campionato della Lega Pro, da questo punto di vista, è uno scenario ideale, perché si percepiscono con grande spontaneità tutti questi valori”, sostiene Filippo Penelaggi, fondatore di Inmatica.