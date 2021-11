Socios.com lancia gli NFT live: il gol di Ibrahimovic contro l’AS Roma immortalato in 100 copie speciali

(di Edoardo Lazzari) – Durante la partita del 31 ottobre contro l’AS Roma, l’AC Milan è stato il primo club al mondo a lanciare 100 “NFT “(non-fungible token) in partnership con Chiliz, azienda leader nel settore delle blockchain e con una forte presenza nel mondo dello sport. La particolarità unica di questi 100 NFT in edizione limitata risiede nel fatto che si riferiscono agli eventi della partita stessa, vinta 2 a 1 dal Milan: per la prima volta al mondo, dei token digitali sono stati creati live nello stesso momento della partita che si stava giocando.

Chiliz è un’azienda di servizi finanziari e digitali leader nel settore delle blockchain: la presenza di Chiliz nel mondo dello sport a livello globale è mediata da Socios.com, piattaforma online che coinvolge i tifosi delle squadre partner attraverso la vendita di fan tokens, una criptovaluta che sfrutta il circuito blockchain fornito da Chiliz. I Non-Fungible Token (NFT) sono particolari oggetti virtuali che sfruttano il sistema blockchain per determinarne l’unicità e il valore: questi speciali “gettoni” digitali sono veri e propri oggetti da collezione, unici e spesso in edizioni limitate. Negli sport, e soprattutto nel mondo del calcio, questi strumenti vengono sfruttati per creare vere e proprie figurine digitali che rappresentano momenti speciali del club o vengono create per celebrare un determinato giocatore. Gli NFT di Socios.com, spiega il comunicato apparso sul sito di Chiliz, possiedono una loro utilità al di fuori del mero collezionismo: sono veri e propri strumenti di lealtà e fiducia verso il club, di sostegno alla squadra preferita e conferiscono sia potere decisionale e di voto riguardo sondaggi e indagini di mercato sia accesso a contenuti esclusivi sponsorizzati dai club.

La novità degli NFT in live è dunque ora diventata realtà. Al venticinquesimo minuto della partita contro l’AS Roma di domenica sera, lo scatto fotografico che ha immortalato il gol su punizione di Zlatan Ibrahimovic è stato subito trasformato in 100 NFT disponibili immediatamente in edizione limitata nell’app di fan engagment Socios.com. I rossoneri non saranno gli unici a poter disporre di questo strumento: attraverso le sponsorship con più di 100 grandi club calcistici, gli NFT in live saranno presto disponibili anche per i tifosi del FC Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain e le italiane Juventus, Napoli e Inter, di cui Socios.com è il Main sponsor di maglia grazie ad un accordo quadriennale da 20mln di euro a stagione. Inoltre, anche l’NBA e la Formula 1 sarebbero pronti a mettere a disposizione questi speciali Fan Token.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e di Socios.com, ha dichiarato: “i primi NFT in live durante la partita hanno catturato il gol di Zlatan e i fan sono andati fuori di testa. Ma gli NFT di Socios.com non sono solo pezzi da collezione, sono NFT “di servizio” che permetteranno ai possessori dei Fan Token di avere accesso a premi e esperienze speciali. Questo evento è importante per tutta l’industria dello sport a livello globale. Più di 100 organizzazioni sportive hanno già accolto la nostra missione di trasformare i tifosi da passivi ad attivi attraverso i Fan Token di Socios.com e ora questi club, insieme a quelli che verranno, fanno parte di un ecosistema più largo in cui gli NFT live possono essere usati per ricompensare i fan”. L’ottimismo delle parole di Dreyfus è confermato dall’enorme fanbase che con poco tempo è approdata su Socios.com: sparsi in più di 160 paesi nel mondo, più di 1 milione e 300mila utenti hanno acquistato Fan Token dall’app e le previsioni di futuri accordi con club e organizzazioni sportive di tutto il mondo permetterà a questo numero di alzarsi ancora.