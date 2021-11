MMA fenomeno sportivo mondiale. Esplode l’Italian Thunder Michele Martignoni

Tra gli sport emergenti più popolari a livello mondiale vi sono sicuramente le arti marziali miste (MMA), grazie anche alle performance di campioni del calibro del russo Khabib Nurmagomedov (ex campione del mondo in carica nella categoria “pesi leggeri”) e dell’icona irlandese Conor McGregor (anche se le recenti sconfitte nell’ottagono lo stanno trascinando nella parte bassa del ranking). La promotion più seguita è l’americana UFC (Ultimate Fighting Championship), che organizza, ogni anno, non meno di 400 eventi di combat sports. Può vantare 320 milioni di appassionati nel mondo (in almeno 180 nazioni). Di questi ben 10 milioni sono presenti sul territorio italiano. Sta crescendo, nella UFC, la “stella” di Marvin Vettori (di recente ha vinto sul brasiliano Paulo Costa) in ascesa nella categoria pesi medi. Il campione di Mezzocorona (piccolo comune della provincia di Trento) punta decisamente al titolo mondiale, ma, nel frattempo, in un’altra promotion (la britannica Cage Warriors), trasmessa anche nel circuito tv della UFC, stanno crescendo le quotazioni di un altro italiano, il romano Michele Martignoni (campione del team “Aurora” nella categoria 57 kg – nella foto durante un match).

Combatterà nelle prossime settimane a Londra, con l’obiettivo di mettersi in mostra per un ulteriore salto di categoria (le americane UFC/Bellator e l’asiatica One Championship sono le organizzazioni più quotate nella “galassia” delle MMA). Nel Bellator, dove ha già esordito alcuni anni fa (al Foro Italico di Roma), detiene ancora il record per la vittoria più veloce nella storia della promotion statunitense (in poco più di 7 secondi con un calcio volante). Da qui l’idea del nickname “The Italian Thunder”. Martignoni punta, nel 2022, a strutturarsi a livello commerciale per intercettare aziende sponsor interessate al pianeta combat sports.

Tv (in prima fila Espn+) e sponsor sono interessati a questo sport emergente e, solo nella UFC, sono sbarcati Venum (abbigliamento sportivo tecnico), Socios.com, Crypto.com, EA Sports e gli alcolici Nemiroff (vodka) e Modelo (birra).