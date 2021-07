Socios.com diventa Title sponsor della Primera Division Argentina

(di Guido Paolo De Felice) – Per la prima volta durante i suoi 130 anni di storia, il principale campionato di calcio argentino, la Primera Division, cede i propri naming rights ad un’azienda partner. Sarà infatti la piattaforma di fan engagement Socios.com, realizzata e gestita dalla società tecnologica di blockchain Chilliz, il marchio che darà il proprio nome al campionato, che verrà ribattezzato così “Torneo Socios.com”.

Questa nuova partnership arricchisce ulteriormente la partnership in corso tra la Federcalcio argentina (AFA) e Socios.com, dopo che recentemente era stato lanciato ufficialmente sulla piattaforma il Fan Token ufficiale della squadra nazionale ”Albiceleste”, $ARG, che rappresenta il primo Fan Token in assoluto ad essere lanciato da una rappresentativa nazionale, a cui poi ha fatto seguito il Portogallo.

Inoltre, Socios.com ha anche una partnership attiva con la squadra Club Atlètico Independiente, che giocherà nel Torneo Socios.com, e che fu il primo club argentino a lanciare il proprio Fan Token, $CAI, sulla piattaforma.

Il nuovo “Torneo Socios.com” è tra le competizioni nazionali più prestigiose e leggendarie del calcio mondiale, nonché una tra le più antiche, essendo la prima lega calcistica costituita al di fuori del Regno Unito nel 1891.

Il campionato, organizzato dall’AFA, riprenderà venerdì 16 luglio. Nella partita di apertura, il Boca Juniors, attuale squadra campione in carica, inizierà a difendere il titolo in trasferta contro il Club Atlético Unión.

Sembra inarrestabile, dunque, l’ascesa di Socios.com nel mondo calcistico. Dopo aver annunciato numerose partnership negli ultimi tempi, i “rumors” da diverse settimane danno come molto probabile la stessa piattaforma come possibile sponsor di maglia principale dell’FC Internazionale, nell’anno in cui verrà meno la sponsorizzazione della Pirelli, alla fine di un connubio durato ben 26 anni.