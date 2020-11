Smart City: dalle palestre all’aperto ai musei sportivi. L’idea in una PdL a firma Tuzi (M5S)

Il binomio arte-sport, unito a quello di tecnologia ed innovazione, è al centro di un progetto e relativa proposta di legge sul tema della “Smart City”. L’idea porta la firma del deputato Manuel Tuzi (M5S), medico nella vita professionale, che propone, una specifica proposta di legge, la realizzazione di palestre all’aperto arrivando ad ipotizzare dei veri e propri “musei”, ovvero spazi espositivi e mostre di foto storiche, cimeli, trofei delle squadre, oltre a prevedere schermi multimediali su cui trasmettere i momenti più emozionanti delle varie competizioni in ambito sportivo.

Il progetto punta l’accento sulla creazione di luoghi che siano in grado di catturare l’attenzione, emozionare, far rivivere i momenti salienti della tradizione di una città (inclusa la sua storia calcistica).

Il portavoce del MoVimento 5 Stelle Manuel Tuzi (nella foto in primo piano), membro della Commissione VII (Cultura, Scienza e Istruzione), ha dichiarato: “Le Smart City sono città che gestiscono in modo intelligente le proprie risorse per le infrastrutture tradizionali e moderne, assicurando un’elevata qualità della vita un alto livello tecnologico. Stiamo lavorando con un duplice obiettivo: valorizzare e modernizzare alcune piazze delle città italiane da un lato, e favorire a livello nazionale l’avvicinamento dei cittadini allo sport dall’altro”.

“Una Smart City” – prosegue Tuzi – “deve poter monitorare in tempo reale i consumi energetici per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica di ogni struttura presente nell’area. La proposta prevede, inoltre, in queste aree, anche la realizzazione di palestre urbane all’aperto e l’idea nasce sempre dall’esigenza di valorizzare alcune piazze cittadine. Una rivitalizzazione di alcune delle piazze, può senza dubbio partire dallo sport: attività sana e socializzante per eccellenza”.

Ci sarà da capire, nei prossimi mesi, quali saranno le forme di finanziamento a supporto di una idea suggestiva, ma con costi sicuramente non banali, se replicata su scala sull’intero territorio nazionale.