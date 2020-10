Simone Tomassetti (Head of Strategic Partnerships di Twitter per il Sud Europa) su Marca: “Adesso lo stadio è Twitter”

Intervista di Simone Tomassetti (Head of Strategic Partnerships di Twitter per il Sud Europa – nella foto in primo piano) sul quotidiano sportivo “Marca” dedicata agli scenari futuri della multimedialità nel mondo del calcio. Ne riprendiamo alcuni punti salienti.

Twitter ci umanizza tutti e ce ne siamo accorti ancora di più durante la pandemia“, dice il responsabile sportivo di Twitter Spagna, Simone Tomassetti, via Meet Google, durante un’intervista in questa nuova normalità. “Twitter ci permette di mettere in contatto tifosi, giocatori, club, giornalisti… tutti, senza intermediari e, se questo era già uno dei nostri punti di forza, lo abbiamo notato ancora di più nella situazione che stiamo vivendo”.

I dati supportano ciò che racconta Tomassetti, che si vede entusiasta del social network dell’uccellino blu. La verità è che stanno battendo dei record: Twitter ha già 186 milioni di utenti unici monetizzabili. Se già prima di questo “nuovo mondo” era un potente social network, ora sembra aver rafforzato le sue diverse funzioni sociali. Una di queste funzioni è senza dubbio strettamente legata agli eventi sportivi. E ancora di più ora, quando gli stadi sono chiusi ma lo spettacolo continua.

“Abbiamo dati incredibili su ciò che la gente pensa di noi in questa situazione. Il 63% delle persone confessa che commentare su Twitter la partita di calcio della propria squadra compensa un po’ quel vuoto di non poter andare a vederla dal vivo”, spiega Tomassetti, e per continuare a dare dati molto legati al calcio spagnolo: “Il 70% dei tifosi di LaLiga commenta la propria squadra su Twitter e il 59% confessa che la usa per seguirla, per essere più collegato.

Continueremo a crescere quando tutto questo passerà, ma durante la pandemia giochiamo un ruolo molto importante per i tifosi.

È cambiato qualcosa su Twitter?

Anche se i dati di solito dicono il contrario (è cresciuto in utenti unici per otto trimestri consecutivi), la sensazione che Twitter sia rimasti indietro rimane… e ci sono probabilmente molte persone che si sono annoiate di questo social network che ha ormai più di 14 anni: “Twitter non ha nulla a che vedere con quello di dieci anni fa. Se hai lasciato Twitter perché eri annoiato, torna indietro, dagli un’altra possibilità”, dice Tomassetti.

Twitter adesso cura ancora di più i contenuti e la capacità del suo algoritmo per mostrare ciò che vi interessa e vi piace, niente di più… niente di meno. Ed è così che Simone lo spiega: “Grazie alle pagine dell’evento, alle liste e ai temi, Twitter è in grado di creare un ambiente ideale per le persone; non vogliamo annoiarle, non succederà”.

E’ vero che Twitter si è lasciato alle spalle il suo “fascino” di social network con quasi nessun intervento da parte degli algoritmi così alla moda e ha iniziato a costruire una timeline “ad hoc” secondo il gusto dell’utente ma… Che cos’ha di così speciale da permettergli di continuare ad essere il social network che la gente usa di più per attenersi all’immediatezza, a ciò che sta accadendo?

Perché Twitter supera tutti i suoi concorrenti nei sondaggi, con il 58%, quando si chiede a una persona quale social usa per seguire un evento sportivo. Davanti a Instagram (43%), TikTok così di tendenza (35%), Facebook (30%) o Youtube (25%). E’ lo stesso con i programmi TV, spettacoli dal vivo…

Perché?

Simone Tomassetti è chiaro su questo aspetto. “I fan hanno accesso alle opinioni di tutti, senza filtri”, dice. “Su Twitter si possono seguire molte conversazioni in tempo reale in modo unico e con un pubblico che si comporta in modo diverso. Otteniamo una connessione unica tra i tifosi”, vanta con orgoglio il responsabile dello sport di Twitter Spagna.

Regista dell’evento… senza trasmettere l’evento.

Twitter non ha bisogno di avere i diritti di un evento sportivo per generare il maggior volume di conversazione sull’evento stesso. Vale lo stesso per gli altri spettacoli. Non trasmette ‘Operación Triunfo’ o ‘La Isla de las Tentaciones’, ma troviamo centinaia di migliaia di commenti, opinioni… e i protagonisti della stessa parlano dell’evento su questo social network.

Siete interessati ad iniziare ad acquisire i diritti d’immagine come hanno già fatto altri social network?

“Non siamo concorrenti dei broadcaster, ma loro alleati”, dice Simone. “Siamo soddisfatti del nostro modello di business, anche i nostri partner lo sono, e se qualcosa sta andando così bene, è meglio non toccarla. Né con gli eSports, che stanno entrando in un momento di grande attenzione in Spagna. “Siamo molto interessati agli esport e sappiamo di avere anche molti utenti, milioni, interessati a loro”, dice Tomassetti.

Va notato che, come in altri eventi, Twitter è il principale social network quando si svolge qualche torneo sportivo elettronico e si è visto come le conversazioni su ‘League of Legends’, ad esempio, sono cresciute del 103%, in un anno così difficile, per tutti tranne che per Twitter in termini di conversazioni.

“Non vediamo l’ora che la gente torni agli stadi e renda normale la propria vita; sono sicuro che continueremo a crescere dopo la pandemia, ma in questi momenti mi piace vedere come Twitter aiuta la gente a connettersi e a condividere le proprie passioni. Fino ad allora, se volete trovare i tifosi della vostra squadra o del vostro avversario, il vostro calciatore preferito, il vostro giocatore del LoL, i fan del vostro show preferito… non cercate negli stadi, nei bar o nei locali notturni. Sono tutti lì su Twitter. E se non ci sei, ti manca qualcosa.